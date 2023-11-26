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З понеділка польські перевізники цілодобово блокуватимуть пункт пропуску "Шегині"

Блокування руху стосуються 4 напрямків.

З понеділка польські перевізники цілодобово блокуватимуть пункт пропуску "Шегині"
Фото: EPA/UPG

Польські перевізники з 27 листопада на пункті пропуску "Шегині" блокуватимуть рух транспорту цілодобово.

Про це повідомив у ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, раніше учасники акції почали обмежувати рух навпроти пункту пропуску "Шегині" з 23 листопада тільки в денний час з (9:00 по 20:00 за польським часом). Проте з наступного тижня обмеження руху триватиме цілодобово.

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Також речник ДСНС додав, що блокування руху стосуються саме 4 напрямків ("Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне", "Шегині – Медика"), оскільки вони дозволять перетинати кордон вантажівкам масою понад 7,5 тонн. Всі інші пункти пропуску на кордоні з Польщею розраховані на транспорт вагою до 7,5 тонн.

Станом на 26 листопада на цих чотирьох напрямках в чергах зі сторони Польщі перебувало десь 3,5 тис. вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску "Шегині", а також навпроти пункту пропуску "Рава-Руська".

Раніше повідомлялося, що понад 11 тисяч українських вантажівок застрягли на кордоні з Польщею по обидва боки. Найбільша черга на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" 2500 вантажівок.

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