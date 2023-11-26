Молдова припинила роботу кількох пунктів пропуску через негоду

Прикордонники Молдови попередили про тимчасове припинення роботи пунктів пропуску з Румунією та Україною через сильний снігопад. Також в аеропорту Кишинева скасували кілька рейсів. Про це повідомляє Newsmaker.

Відомо, що на важливому для України пункті пропуску "Паланка" через сильний вітер постраждали кабелі підключення до інтернету. На місці працюють фахівці. Весь транспорт спрямовують до КПП в Тудорі.

Крім того, пункт "Леушени-Албиця" на кордоні з Румунією також тимчасово не пропускає вантажівки до Румунії, оскільки там дуже складна ситуація на дорогах.

Тимчасові обмеження для вантажного транспорту і на КПП Джурджулешти-Галац, що поруч з українським Рені – пропускають лише вантажівки "споряджені відповідно до погодних умов".

У Молдові також вирує негода. Там через ожеледицю на дорогах сталися смертельні ДТП. Також, знеструмлені близько 60 населених пунктів. У аеропорту Кишинева свої рейси скасували кілька компанії, які сполучають Молдову з Європою та Туреччиною.

Нагадаємо, в одеській області повністю перекрили рух транспорту на міжнародній трасі "Одеса-Рені". Також, понад 116 населених пунктів залишилися без світла. На дорогах Одещини через ожеледицю сталося кілька ДТП.