Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Замкнений простір: чи може Україна відновити авіасполучення під час війни
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
«Без трун понесені із двору». 90 років досвіду пам’яті про Голодомор
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Олександр Мережко: «Україна має готуватися до розпаду Росії»
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
Внаслідок масованої атаки "шахедами" у Києві руйнувань зазнали чотири райони. Є постраждалі
ГоловнаСвіт

У Парижі затримали 13 осіб за малювання свастик на вулицях

Семеро затриманих належать до ультраправих організацій.

У Парижі затримали 13 осіб за малювання свастик на вулицях
Фото: elle.fr

У столиці Франці поліція затримала 13 осіб, більшість з них належать до ультраправих ораганізацій. Підозрюваних затримали за малювання свастик на вулицях Парижа, – пише французьке видання Le Figaro.

Джерела у поліції повідомили журналістам, що випадок стався у XVII окрузі Парижа ввечері у суботу. 

Там 13 підозрюваних впіймали безпосередньо під час правопорушення, семеро з них відомі правоохоронцям як ультраправі. 

Затриманим загрожуть звинувачення у публічному підбурюванні до ненависті, насильства та расової дискримінації і завданні шкоди майну на підставі расової, етнічної, національної чи релігійної нетерпимості. 

Нагадаємо, з початком загострення на Близькому Сході у Франції на стінах будинків почали з'являтися намальовані зірки Давида. Французький уряд підозрює, що Росія може бути причетна до появи зірок Давида на будинках у Парижі. Таку версію розглядають французькі слідчі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies