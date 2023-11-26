У Парижі затримали 13 осіб за малювання свастик на вулицях

У столиці Франці поліція затримала 13 осіб, більшість з них належать до ультраправих ораганізацій. Підозрюваних затримали за малювання свастик на вулицях Парижа, – пише французьке видання Le Figaro.

Джерела у поліції повідомили журналістам, що випадок стався у XVII окрузі Парижа ввечері у суботу.

Там 13 підозрюваних впіймали безпосередньо під час правопорушення, семеро з них відомі правоохоронцям як ультраправі.

Затриманим загрожуть звинувачення у публічному підбурюванні до ненависті, насильства та расової дискримінації і завданні шкоди майну на підставі расової, етнічної, національної чи релігійної нетерпимості.

Нагадаємо, з початком загострення на Близькому Сході у Франції на стінах будинків почали з'являтися намальовані зірки Давида. Французький уряд підозрює, що Росія може бути причетна до появи зірок Давида на будинках у Парижі. Таку версію розглядають французькі слідчі.