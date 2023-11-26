Схожі на іранські "Шахеди": у РФ з'ясовують тип безпілотників, які вночі атакували Москву

Сьогодні вночі Росію атакували невідомі безпілотники, схожі за виглядом на іранські "Шахеди". Росіяни з'ясовують тип дронів. Про це повідомляє російський канал Mash.

"За однією з версій, ЗСУ атакували Тулу дронами, зробленими за типом "літаючого крила" - через що вони схожі зі знаменитою російською "Геранню". Фахівці наразі з'ясовують, що це за апарат", – пише пропагандистський канал.

Росіяни повідомили, що наразі відомо – ці БпЛА "не мають нічого спільного з UJ-22 і "Бобрами".

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров лише натякнув, "Армія дронів і ГУР теж не виспалися. Причини невідомі".

Також, Міноборони РФ заявило, що начебто збили 24 таких безпілотників.

Нагадаємо, вночі Росія заявила про масовану атаку безпілотниками. За словами окупантів, дрони, що летіли на Москву, начебто збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, а також у Брянській, Тульській і Калузькій областях.