Міністр оборони Ізраїлю прибув до Гази і заявив, що ЦАХАЛ залишатиметься тут, доки не буде звільнено останнього заручника

Будь-які майбутні переговори з ХАМАС будуть проводитися під час бойових дій.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що ізраїльські війська не покинуть сектор Гази, доки всі заручники не будуть повернуті до Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Галлант зробив цю заяву під час поїздки по сектору Гази сьогодні вранці — вперше з початку війни — зустрічаючись з командирами та солдатами. Галлант прибув до сектору морем разом з головою ВМС, віце-адміралом Девідом Сааром Саламою.

“Наша здатність звільнити першу групу заручників походить від тиску з боку військових. Як тільки посилюється військовий тиск, вони хочуть перерви. Коли ви збільшуєте тиск, вони хочуть ще однієї перерви. Коли ви збільшуєтеся ще більше, вони готові прийти з пропозицією, а коли він збільшуєтеся ще більше, вони готові прийти з пропозицією, яку можна прийняти, ось і весь метод”, — каже Галлант.

“Ми не можемо залишити операцію та війну в Газі, поки не досягнемо ситуації, коли ми повернемо всіх заручників, тому що у нас їх набагато більше”, — додав міністр.

Галлант каже, що перемир'я буде коротким.

“Будь-які подальші переговори будуть проходити під час бойових дій. Це означає, що якщо вони хочуть продовжити обговорення наступної [угоди], це буде відбуватися, поки падають бомби та воюють солдати, це основа”.

Офіс Галланта каже, що він відвідав північне узбережжя Гази, і командири його поінформували про операції сил під час боїв та їх безпеку під час припинення вогню.

Нагадаємо, вчора в результаті обміну в Ізраїль повернулись 24 заручники. В свою чергу, 39 палестинських жінок і підлітків були звільнені з ізраїльських в'язниць.

Раніше Організація Об'єднаних Націй повідомила, що 137 вантажівок з гуманітарними вантажами були розвантажені в Газі в перший день перемир’я. Цей конвой став найбільшим, що прибув до Сектора Гази від 7 жовтня.

Крім того, 21 пацієнта в критичному стані було евакуйовано в ході масштабної медичної операції з півночі Гази. Наразі невідомо, куди евакуювали цих пацієнтів.