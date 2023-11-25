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Ізраїль отримав списки заручників, яких мають відпустити терористи ХАМАСу

Ізраїль готується до звільнення другої групи з 13-ти заручників.

Ізраїль отримав списки заручників, яких мають відпустити терористи ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

У суботу повинно відбутися звільнення другої частини заручників ХАМАСом. Ізраїль вже отримав списки 13-ти полонених, яких мають звільнити. Про це повідомляє Times of Israel.

Вчора ввечері Ізраїль отримав список 13-ти наступних заручників, яких мають звільненити в суботу, — повідомили в офісі прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Відомо, що в цього разу серед заручників більше дітей. В адміністрації Нетяньягу застерегли ЗМІ не висвітлювати прізвища полонених. Також, відомо, що після ознайомлення з інформацією у списках, зраїльські силовики зв’язались із сім'ями в’язнів ХАМАС.

Очікуване звільнення відбудеться на другий день затишшя в бойових діях в рамках угоди про звільнення заручників, яка набула чинності в п'ятницю о 7 ранку. Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після активних бойових дій.

Нагадаємо, вчора розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАСом. 39 палестинців (неповнолітніх ув’язнених та жінок) обміняні на 13 ізраїльських заручників.

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