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В результаті обміну в Ізраїль повернулись 24 заручники

В свою чергу, 39 палестинських жінок і підлітків були звільнені з ізраїльських в'язниць.

В результаті обміну в Ізраїль повернулись 24 заручники
Фото: EPA/UPG

24 людини, які майже сім тижнів утримувалися в заручниках у секторі Гази, були звільнені в результаті обміну між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це повідомляє CNN.

Речник МЗС Катару Маджеда Аль-Ансарі повідомив, що до групи входять 10 громадян Таїланду, 13 ізраїльтян і один громадянин Філіппін. 

В свою чергу, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що зараз вони в Ізраїлі.

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Водночас 39 палестинських жінок і підлітків були звільнені з ізраїльських в'язниць і відправились на Західний берег.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй повідомила, що 137 вантажівок з гуманітарними вантажами були розвантажені в Газі в перший день паузи в боях. Цей конвой став найбільшим, що прибув до Сектора Гази від 7 жовтня. 

Крім того, 21 пацієнта в критичному стані було евакуйовано в ході масштабної медичної операції з півночі Гази. Наразі невідомо, куди евакуювали цих пацієнтів.

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