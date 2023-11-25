В результаті обміну в Ізраїль повернулись 24 заручники

24 людини, які майже сім тижнів утримувалися в заручниках у секторі Гази, були звільнені в результаті обміну між Ізраїлем та ХАМАС.
Про це повідомляє CNN.
Речник МЗС Катару Маджеда Аль-Ансарі повідомив, що до групи входять 10 громадян Таїланду, 13 ізраїльтян і один громадянин Філіппін.
В свою чергу, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що зараз вони в Ізраїлі.
Водночас 39 палестинських жінок і підлітків були звільнені з ізраїльських в'язниць і відправились на Західний берег.
Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй повідомила, що 137 вантажівок з гуманітарними вантажами були розвантажені в Газі в перший день паузи в боях. Цей конвой став найбільшим, що прибув до Сектора Гази від 7 жовтня.
Крім того, 21 пацієнта в критичному стані було евакуйовано в ході масштабної медичної операції з півночі Гази. Наразі невідомо, куди евакуювали цих пацієнтів.