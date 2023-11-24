Північна Македонія дозволить делегації РФ прилетіти для участі в зустрічі ОБСЄ

Ймовірно, у складі делегації буде і голова МЗС РФ Сергій Лавров.

Північна Македонія дозволила проліт над своєю територією російських літаків. Вони перевозитимуть делегацію РФ для участі в міністерській зустрічі ОБСЄ.

Про це повідомила пресслужба уряду Північної Македонії.

Це рішення дозволяє Міноборони та МЗС Північної Македонії "ухвалювати додаткові рішення про надання дозволів на проліт і приземлення російських літаків під час тринадцятої міністерської зустрічі у Скоп’є в період з 29 листопада по 1 грудня".

В уряді країни наголосили, що це доповнення відповідає регламенту ЄС і положенням обмежувальних засобів. Вони передбачають виключення з обмежень для міжнародних конференцій, таких як саміт ОБСЄ.

Як повідомляє “Європейська правда”, до складу російської делегації увійде, зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також там будуть “його лікар, технічний персонал, охорона", 17 дипломатів та 24 журналісти – всього 85 осіб. Також в делегації буде речниця МЗС РФ Марія Захарова.

Нагадаємо, раніше через Росію та Білорусь не вдалося обрати Естонію головою ОБСЄ. Очікується, що це питання буде підніматися на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, столиці Північної Македонії.