Україна отримає від Канади новий пакет військової допомоги: штурмові гвинтівки і набої

Канадський прем'єр зазначив, що російська агресія проти України триває, тому наша держава потребує підтримки для оборони.

Канада надає Україні новий пакет військової допомоги.

Про це на спільному брифінгу з високопосадовцями Євросоюзу повідомив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає "Європейська правда".

Україна отримає штурмові гвинтівки і набої до них.

"Сьогодні я оголошую, що Канада передає Україні понад 11 тисяч штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв", – сказав Трюдо.

Канадський прем'єр зазначив, що російська агресія проти України триває, тому наша держава потребує підтримки для оборони.

Нагадаємо, Канада виділяє Україні понад 1,3 млрд канадських доларів військової допомоги до 2026 року. Також держава запровадила нову тимчасову міграційну програму, яка дозволяє українцям, які є близькими родичами канадців, отримати дозвіл на постійне проживання.

Днями Україна отримала ще одну броньовану машину швидкої допомоги канадського виробництва.