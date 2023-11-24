Розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАСом

Пенітенціарна служба Ізраїлю отримала список з 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені сьогодні в рамках угоди з ХАМАСом.

Про це пише Times of Israel із посиланням на офіційне джерело в Ізраїлі.

Зазначається, що пенітенціарна служба розпочала оформлення 39 неповнолітніх ув'язнених і жінок. Їх перевезуть до в'язниці Офер на Західному березі Йордану. Вони ймовірно будуть звільнені на Західному березі або в Східному Єрусалимі. Заручники можуть вийти на волю тільки після того, як будуть звільнені й ідентифіковані 13 ізраїльських заручників.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що серед палестинських ув’язнених – 24 жінки і 15 підлітків. Всі заручники з окупованого Західного берега або Єрусалиму будуть передані Міжнародному Комітету Червоного Хреста в ізраїльській військовій в'язниці Офер близько 16:00 за місцевим часом.

"Після того, як Червоний Хрест отримає (палестинських – ред.) в'язнів, ті, хто з Єрусалима, поїдуть до Єрусалима, а ті, хто із Західного берега, зберуться в муніципальній раді Бетунії, де на них чекатимуть їхні сім'ї", – сказав палестинський комісар у справах ув'язнених Кадур Фарес.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС розпочали гуманітарну паузу в бойових діях. ЦАХАЛ завершив оперативну підготовку згідно з бойовими рубежами паузи. Водночас ізраїльський військовий речник Авічай Адрі в посланні арабською мовою до палестинських цивільних у Газі нагадав, що війна ще не закінчилася.

Раніше видання Bloomberg написало, що угода Ізраїлю і ХАМАСу про коротке перемир’я та звільнення заручників затримується. Тель-Авів дав зрозуміти, що звільнення заручників з Гази буде відкладено до 24 листопада.