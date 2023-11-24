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Розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАСом

39 палестинців (неповнолітніх ув’язнених та жінок) будуть обміняні на 13 ізраїльських заручників.

Розпочався процес обміну заручниками між Ізраїлем та ХАМАСом
Фото заручників ХАМАСу
Фото: timesofisrael.com

Пенітенціарна служба Ізраїлю отримала список з 39 палестинських засуджених за тероризм, які будуть звільнені сьогодні в рамках угоди з ХАМАСом.

Про це пише Times of Israel із посиланням на офіційне джерело в Ізраїлі.

Зазначається, що пенітенціарна служба розпочала оформлення 39 неповнолітніх ув'язнених і жінок. Їх перевезуть до в'язниці Офер на Західному березі Йордану. Вони ймовірно будуть звільнені на Західному березі або в Східному Єрусалимі. Заручники можуть вийти на волю тільки після того, як будуть звільнені й ідентифіковані 13 ізраїльських заручників.

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Раніше агентство Reuters повідомляло, що серед палестинських ув’язнених – 24 жінки і 15 підлітків. Всі заручники з окупованого Західного берега або Єрусалиму будуть передані Міжнародному Комітету Червоного Хреста в ізраїльській військовій в'язниці Офер близько 16:00 за місцевим часом.

"Після того, як Червоний Хрест отримає (палестинських – ред.) в'язнів, ті, хто з Єрусалима, поїдуть до Єрусалима, а ті, хто із Західного берега, зберуться в муніципальній раді Бетунії, де на них чекатимуть їхні сім'ї", – сказав палестинський комісар у справах ув'язнених Кадур Фарес.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС розпочали гуманітарну паузу в бойових діях. ЦАХАЛ завершив оперативну підготовку згідно з бойовими рубежами паузи. Водночас ізраїльський військовий речник Авічай Адрі в посланні арабською мовою до палестинських цивільних у Газі нагадав, що війна ще не закінчилася.

Раніше видання Bloomberg написало, що угода Ізраїлю і ХАМАСу про коротке перемир’я та звільнення заручників затримується. Тель-Авів дав зрозуміти, що звільнення заручників з Гази буде відкладено до 24 листопада.

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