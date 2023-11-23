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НАТО пропонує спростити переміщення військ у Європі

Ця проблема може спричинити серйозні затримки, якщо почнеться конфлікт із Росією.

НАТО пропонує спростити переміщення військ у Європі
Польські ракетні комплекси NSM на стрільбах в Румунії під час навчань НАТО Sea Shield 21, березні 2021
Фото: defence-ua.com

НАТО попереджає своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина заважає переміщенню військ у Європі. Ця проблема може спричинити серйозні затримки, якщо почнеться конфлікт із Росією.

Про це повідомляє Reuters.

“У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готовим у разі кризи чи війни”, - сказав начальник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО JSEC генерал-лейтенант Александр Солфранк.

Він уточнив, що хотів би бачити “військовий шенген”, зону вільного військового проходу, схожу на політичну шенгенську зону, яка дозволяє вільне пересування в більшій частині ЄС.

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Солфранк зауважив, що НАТО не має створювати враження, що Москва може мати шанс виграти, оскільки альянс не готовий.

“Ми маємо бути попереду. Ми маємо підготувати театр задовго до того, як буде задіяно статтю 5”, - сказав функціонер НАТО.

В свою чергу, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер наголосив, що війна Росії проти України виявилася війною на виснаження, а війна на виснаження — це битва за логістику.

“У нас надлишок правил, але єдиного, чого у нас немає, — це часу”, - попередив Бауер.

Раніше повідомлялось, що НАТО підштовхує країни-члени до запровадження єдиного стандарту виробництва артилерійських боєприпасів та подолання протекціоністських тенденцій. Це дозволить наростити виробництво снарядів, особливо калібру 155 мм, а також знизити на них ціни, які різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

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