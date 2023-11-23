Схвалення Туреччиною заявки Швеції на вступ до НАТО знову може бути відкладено, − ЗМІ

Ратифікація Туреччиною членства Швеції у НАТО не буде завершена вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ блоку НАТО наступного тижня, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Турецький парламент ще не завершив дебати щодо заявки Стокгольма на вступ до Організації Північноатлантичного договору. Анкара повідомила своїм союзникам, що не слід очікувати ратифікації до зустрічі міністрів, яка розпочнеться у вівторок у Брюсселі.

Минулого тижня парламентський комітет у закордонних справах розпочав перші дебати щодо заявки Швеції, але наполягав на тому, щоб Стокгольм надав письмову антитерористичну дорожню карту, перш ніж схвалити вступ північної країни до НАТО. Це підвищило перспективу подальших затримок із вже затягнутими планами розширення військового альянсу.

Станом на четвер засідання комітету на наступний тиждень не було заплановано. Схвалення членства повинні підтримати й комітет, і вся асамблея.

Швеція подала заявку на приєднання до блоку разом зі сусідньої Фінляндії пів року тому. Гельсінкі вступили до НАТО у квітні. А президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган лише відносно нещодавно заявив, що підтримує приєднання Швеції, оскільки він прагне посилити оборонні зв’язки з союзниками під проводом США.

Але рішення парламентського комітету свідчить про те, що процес затвердження все ще може затриматися оскільки Туреччина та Швеція по-різному тлумачать угоду, укладену в липні.

Угода на саміті НАТО у Вільнюсі передбачала, що Швеція представить дорожню карту для подальшої боротьби з тероризмом на установчій зустрічі двостороннього механізму безпеки. Стокгольм заявляв неодноразово − це означає, що Туреччина спочатку повинна дозволити їй приєднатися. Заявку на членство скандинавської країни ще має погодити Угорщина, хоча Будапешт заявляв, що не буде останнім, хто її ратифікує.