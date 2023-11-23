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Гібридна третя світова вже почалася, і Білорусь, Китай, КНДР, Іран і Куба – у ворожому таборі, – Мережко

Ці країни разом із РФ та ще низкою прагнуть підірвати ліберальний порядок. 

Гібридна третя світова вже почалася, і Білорусь, Китай, КНДР, Іран і Куба – у ворожому таборі, – Мережко
Фото: Апарат Верховної Ради України

Голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко вважає, що Третя світова війна уже розпочалася, але в гібридному форматі. 

У інтерв'ю LB.ua він сказав, що формат є гібридним, бо сторони не лише ведуть гарячі війни, якою є агресія Росії проти України, але й борються в кіберпросторі, у царині високих технологій, економіки й торгівлі. Це боротьба між, як каже президент США Джо Байден, світом демократій та автократій.

На думку Мережка, до ворожого табору входить КНР. 

"Її голова, Сі Цзіньпін, хоче, щоби вона стала глобальним, спочатку економічним, а потім і політичним, лідером. Китай вже відкрито заявляє про свої амбіції і виступає у ролі так званого лідера Глобального півдня. Його молодшим партнером, якщо вже не васалом, виступає Росія, яка потрібна китайцям через її величезні ресурси", – сказав він.

Також, за словами Мережка, до ворожого табору належать Північна Корея, Білорусь, Іран, Куба, Нікарагуа, Венесуела – нова "вісь зла". За словами Мережка, вони намагаються підірвати існуючий ліберальний порядок, який ґрунтується на міжнародному праві. Вони прагнуть посіяти якомога більше хаосу в міжнародних відносинах, а потім зруйнувати коаліцію демократичних країн, їх трансатлантичну солідарність. У цих держав є свої союзники і на Заході, в Європі зокрема – наприклад, угорський прем'єр Орбан.

"Ми зараз перебуваємо у ситуації, яка дуже нагадує події перед Першою світовою, коли міжнародний баланс, що тоді існував, рухнув, а замість нього з’явилося два ворожі табори. Балансу зараз вже нема, є знову дві протиборчі коаліції. Війна йде, і вона глобальна, російсько-українська війна – це частина цього великого протистояння", – сказав він.

Нагадаємо, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня спалахнула війна на Близькому Сході. За даними української розвідки, які підтверджуються західними союзниками, Росія також прагне розпалити конфлікт на Балканах. 

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