Європол створив робочу OSINT-групу, щоб допомогти Україні розслідувати воєнні злочини Росії

Європол створив нову Оперативну робочу групу для надання допомоги в поточних розслідуваннях основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні після вторгнення в країну російських збройних сил у лютому 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Європолу.

Ця робоча група має на меті допомогти ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до військових злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду, скоєних в Україні, шляхом збору та аналізу розвідданих із відкритих джерел (OSINT).

З початку війни OSINT доступна в Інтернеті на безпрецедентному рівні, головним чином завдяки зростанню важливості Інтернету та соціальних мереж. Така розвідувальна інформація може значно допомогти слідчим у перевірці та реєстрації випадків військових злочинів.

Через величезну кількість інформації, яка доступна в Інтернеті, і вплив основних міжнародних злочинів на світову спільноту в цілому, міжнародна співпраця є неоціненною.

Створеною групою керують відділ боротьби з міжнародними злочинами голландської поліції (Nationale Politie) і Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (Bundeskriminalamt) за підтримки Європолу та його проєкту аналізу основних міжнародних злочинів (AP CIC).

Наразі 14 країн погодилися призначити спеціальні OSINT-підрозділи робочій групі для підтримки пріоритетних запитів від України, інших країн та Міжнародного кримінального суду.

Група також може звертатися за підтримкою та співпрацею з боку нечленів Групи, агенцій ЄС, неурядових організацій або приватних компаній.

Країни-учасниці: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Великобританія, Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, у вересні цього року президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду: крім ордера на арешт Путіна, будуть і інші результати. Сторони обговорили наближення реальної відповідальності за російські воєнні злочини.