Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Звільнення Остащенко. Як спільнота оцінює нового командувача Медичних сил ЗСУ й на які перші кроки чекає
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
Львівська політехніка звільнила Фаріон, – Лісовий
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
Гроші й ризики. Як OpenAI, головна компанія у світі ШІ, опинилася на межі краху
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
Блогер Олешко, який виїхав із України і закликає ховатися від призову, отримав підозру від СБУ
​F-16 як джерело культурологічного шоку
​F-16 як джерело культурологічного шоку
ГоловнаСуспільствоВійна

Європол створив робочу OSINT-групу, щоб допомогти Україні розслідувати воєнні злочини Росії

OSINT (Open source intelligence) — це методологія розслідування на основі відкритих джерел.

Європол створив робочу OSINT-групу, щоб допомогти Україні розслідувати воєнні злочини Росії
Ілюстративне фото: ексгумація жертв російської агресії в Бучі
Фото: Telegram/Zelenskiy

Європол створив нову Оперативну робочу групу для надання допомоги в поточних розслідуваннях основних міжнародних злочинів, скоєних в Україні після вторгнення в країну російських збройних сил у лютому 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Європолу. 

Ця робоча група має на меті допомогти ідентифікувати підозрюваних та їхню причетність до військових злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду, скоєних в Україні, шляхом збору та аналізу розвідданих із відкритих джерел (OSINT).

З початку війни OSINT доступна в Інтернеті на безпрецедентному рівні, головним чином завдяки зростанню важливості Інтернету та соціальних мереж. Така розвідувальна інформація може значно допомогти слідчим у перевірці та реєстрації випадків військових злочинів.

Через величезну кількість інформації, яка доступна в Інтернеті, і вплив основних міжнародних злочинів на світову спільноту в цілому, міжнародна співпраця є неоціненною.

Створеною групою керують відділ боротьби з міжнародними злочинами голландської поліції (Nationale Politie) і Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини (Bundeskriminalamt) за підтримки Європолу та його проєкту аналізу основних міжнародних злочинів (AP CIC).

 

Наразі 14 країн погодилися призначити спеціальні OSINT-підрозділи робочій групі для підтримки пріоритетних запитів від України, інших країн та Міжнародного кримінального суду.

Група також може звертатися за підтримкою та співпрацею з боку нечленів Групи, агенцій ЄС, неурядових організацій або приватних компаній.

Країни-учасниці: Бельгія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Норвегія, Великобританія, Сполучені Штати Америки.

Нагадаємо, у вересні цього року президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду: крім ордера на арешт Путіна, будуть і інші результати. Сторони обговорили наближення реальної відповідальності за російські воєнні злочини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies