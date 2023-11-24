У понеділок буде обмежений в’їзд до Києва вантажівок через снігопади та ожеледицю

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними на дорогах.

Вдень 26 листопада та вночі 27-го у Києві очікуються снігопади, посилення вітру, хуртовини, снігові замети та ожеледиця. Через погіршення погоди в’їзд у місто великогабаритного транспорту буде обмежений.

Про це повідомляє у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Звертаюся до водіїв і пішоходів зважати на погодні умови і бути максимально обережними на дорогах. Без нагальної потреби не виїжджайте в місто приватним авто", – написав мер.

Він закликав киян на гостей міста не паркувати автівки вздовж узбіччя і на тротуарах, та за можливості користуватися громадським транспортом.

Цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Заготовлено 17,3 тис. тонн солі та 54,5 тис. тонн піску.

Нагадаємо, у суботу 18 листопада у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до – 0,2ºС. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 31 березня.