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Цього року в Києві зафіксований найдовший безморозний період за час спостережень

Попередній такий рекорд було зареєстровано минулого року.

Цього року в Києві зафіксований найдовший безморозний період за час спостережень

Безморозний період в Києві цього року закінчився 18 листопада.  

Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Минулої суботи, 18 листопада, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до - 0,2ºС. Це свідчить про закінчення  безморозного періоду, який тривав з 31 березня. 

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“Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів”, - розповіли в ЦГО.

Зазначається, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках –  по 144 дні.

Цього року було зафіксовано рекордно довгий безморозний період - 232 дні. Попередній рекорд тривалістю 225 днів протримався всього рік.

Втім, офіційно зима почнеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0°С у бік зниження. Середня дата цього переходу у Києві припадає на 29 листопада.

Нагадаємо, у Києві 31 жовтня було зареєстровано температурний рекорд, максимальна температура повітря після полудня досягла 21,7°С.

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