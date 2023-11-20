Українські бійці відбили 19 атак окупантів на Бахмутському напрямку, по 10 - на Куп’янському і Мар’їнському, - Генштаб

Авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Українські бійці відбили 19 атак окупантів на Бахмутському напрямку, де росіяни вели безуспішні штурмові дії в районах Кліщіївки, Андріївки та східніше Південного Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 10 атак.

На Мар’їнському окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники теж відбили 10 атак.

На Авдіївському ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Шахтарському рашисти вели безуспішні штурмові дії західніше Старомайорського Донецької області, де нашими захисниками відбито дві атаки.

На Запорізькому противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Протягом доби відбулось 54 бойові зіткнення. Росіяни завдали три авіаційні удари, здійснили 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 20 листопада така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костобобрів Чернігівської області та Середина Буда Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Веселівка, Костянтинівка, Волфіне, Ходине Сумської області; Червона Зоря, Плетенівка, Землянки, Бударки Харківської області;

на Куп’янському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області4

на Авдіївському артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Первомайське Донецької області4

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів Донецької області, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка;

на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області/;

на Запорізькому артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області;

на Херсонському артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Софіївка Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Також українські бійці надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Нагадаємо, бійці Головного управління розвідки Міноборони України уразили ворожу радіотехнічну позицію на території РФ.

Начальник штабу естонської дивізії Янно Мярк заявив, що російські війська зазнають великих втрат на лівому березі Дніпра, де українська армія продовжує вести спецоперацію.