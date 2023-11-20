Протягом дня окупанти обстрілювали Нікополь дронами та з важкої артилерії, є загибла

Протягом понеділка 20 листопада росіяни спрямували на Нікополь Дніпропетровської області два дрони-камікадзе та двічі атакували місто з важкої артилерії.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік. Зараз він перебуває у лікарні у важкому стані.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Ворог пошкодив 10 приватних будинків та стільки ж господарських споруд. Побив інфраструктурний об’єкт. Понівечив кілька ліній електропередач, газогонів та водопровід на території домоволодіння.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог декілька разів обстріляв з важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади Дніпропетровщини. Під ворожим вогнем перебував Нікополь. Минулося без постраждалих.