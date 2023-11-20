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WP: Україна зможе ще деякий час отримувати від США далекобійну зброю і боєприпаси

Представники Пентагону заявили, що зараз вони «дозують» допомогу нашій державі.

WP: Україна зможе ще деякий час отримувати від США далекобійну зброю і боєприпаси
Ллойд Остін
Фото: EPA/UPG

США зможуть продовжувати відправляти допомогу Україні, зокрема, далекобійну зброю і боєприпаси, "принаймні упродовж деякого часу".

Про це заявили виданню Washington Post офіційні особи, які супроводжували главу Пентагону Ллойда Остіна до України.

Представники американського Міноборони заявили, що зараз Штати "дозують" допомогу Україні, оскільки запас доступних коштів виснажується. До того ж Київ покладається на допомогу США у питанні наповнення державного бюджету.

Ситуація в США щодо голосування Конгресу за кошти для України та Ізраїлю залишається напруженою. "Ці дві армії стикаються з двома різними видами боротьби", - заявив журналістам високопоставлений представник міністерства оборони перед прибуттям Остіна до Києва. "Є певний збіг... Але там, де є дублювання у певних видах боєприпасів… скорочення можливостей не відбувається", - зазначив співрозмовник видання.

Крім того, чиновники Пентагону сподіваються під час свого візиту до Києва дізнатися більше від українських лідерів про військову стратегію щодо Росії у контексті настання зими.

Офіційні особи США висловили очікування, що Росія скористається взимку для перегрупування своїх сил і завдання ударів по українських електростанціях та іншій цивільній інфраструктурі, як це було минулого разу.

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Нагадаємо, 20 листопада відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та міністра оборони США Ллойда Остіна. Остін запевнив Київ у продовженні підтримки.

Напередодні стало відомо, що лідери Конгресу сподіваються забезпечити додатковий пакет допомоги військовим зусиллям в Україні та Ізраїлі, а також внести покращення до імміграційної системи США до кінця 2023 року.

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