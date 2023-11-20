Зараз вона перебуває на ремонті у доку в турецькому порту Тузла під Стамбулом.

Розслідувальний центр "Досьє" стверджує, що виявив дві супер'яхти, якими імовірно користуються президент Росії Володимир Путін та його оточення. Це - 71-метрова "Вікторія" і 38-метрова "Оріон", що її супроводжує.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Яхту "Вікторія" "Досьє" називає "флагманом чорноморської флотилії Путіна". Зараз це судно перебуває на ремонті у доку в турецькому порту Тузла під Стамбулом.

Журналісти сфотографували яхту із квадрокоптера.

Як стверджує джерело "Досьє", яке працювало з Путіним більше 20 років тому, яхта "Вікторія" була побудована в середині 2000-х років на військовому заводі "Севмаш", разом із яхтою "Грейсфул", про яку вже повідомлялося раніше.

Формально вона належала компанії друга Путіна Петра Колбіна, а потім була продана компанії, власники якої засекречені. Будівництво яхти було замовлено структурами бізнесмена Сергія Маслова. Співрозмовники видання стверджують, що вона призначалася для Путіна. Зрештою, яхта була записана на структури ще одного друга Путіна - Геннадія Тимченка.

Яхту будували майже 14 років. Її вартість оцінюється у 50 мільйонів доларів.

"Досьє" стверджує, що яхтою "Вікторія" користувалася коханка Путіна Аліна Кабаєва. Після арешту ахти "Шехерезада" в Італії "Вікторія" тепер - найбільша яхта у Чорному морі, пов'язана з Путіним.

Нагадаємо, в травні минулого року в Італії заарештували 140-метрову яхту "Шахерезада", яку пов'язують з Путіним. Повідомлялося, що

під час пандемії коронавірусу Путін проводив багато часу в курортному місті Сочі на Чорному морі. "Шахерезада" здійснювала поїздки в Сочі влітку 2020 і 2021 років.