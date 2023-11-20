«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
В Антарктиді вперше приземлився великий пасажирський літак Boeing 787
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
Біля берегів Туреччини розколовся навпіл корабель, який вийшов із одеського порту
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
Винищувачі F-16 змінять хід війни і дуже серйозно, – Ігнат
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
Місто руїн. Тарнавський показав фото як зараз виглядає Авдіївка (фото)
ГоловнаСвіт

​71-метрова "Вікторія": журналісти знайшли ще одну яхту, пов'язану з Путіним

Зараз вона перебуває на ремонті у доку в турецькому порту Тузла під Стамбулом.

​71-метрова "Вікторія": журналісти знайшли ще одну яхту, пов'язану з Путіним
Фото: MarineTraffic

Розслідувальний центр "Досьє" стверджує, що виявив дві супер'яхти, якими імовірно користуються президент Росії Володимир Путін та його оточення. Це - 71-метрова "Вікторія" і 38-метрова "Оріон", що її супроводжує.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

 Яхту "Вікторія" "Досьє" називає "флагманом чорноморської флотилії Путіна". Зараз це судно перебуває на ремонті у доку в турецькому порту Тузла під Стамбулом.

Журналісти сфотографували яхту із квадрокоптера.

Як стверджує джерело "Досьє", яке працювало з Путіним більше 20 років тому, яхта "Вікторія" була побудована в середині 2000-х років на військовому заводі "Севмаш", разом із яхтою "Грейсфул", про яку вже повідомлялося раніше.

Формально  вона належала компанії друга Путіна Петра Колбіна, а потім була продана компанії, власники якої засекречені. Будівництво яхти було замовлено структурами бізнесмена Сергія Маслова. Співрозмовники видання стверджують, що вона призначалася для Путіна. Зрештою, яхта була записана на структури ще одного друга Путіна - Геннадія Тимченка.

Підписуйтесь на наш Google News

Яхту будували майже 14 років. Її вартість оцінюється у 50 мільйонів доларів.

"Досьє" стверджує, що яхтою "Вікторія" користувалася коханка Путіна Аліна Кабаєва. Після арешту ахти "Шехерезада" в Італії "Вікторія" тепер - найбільша яхта у Чорному морі, пов'язана з Путіним.

Нагадаємо, в травні минулого року в Італії заарештували 140-метрову яхту "Шахерезада", яку пов'язують з Путіним. Повідомлялося, що

під час пандемії коронавірусу Путін проводив багато часу в курортному місті Сочі на Чорному морі. "Шахерезада" здійснювала поїздки в Сочі влітку 2020 і 2021 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies