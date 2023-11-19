Литва передаватиме на потреби Україні штрафи за недотримання санкцій проти РФ

Литва вирішила спрямувати штрафи, отримані за порушення міжнародних та національних санкцій, до Фонду співробітництва. Звідти кошти поступатимуть на відновлення України, передає LRT.

За відповідні зміни до законодавства проголосували 99 членів Сейму, ніхто не був проти і не утримався.

У згаданий фонд переводитимуть кошти, отримані від штрафів та конфіскованого майна. Допомогу використовуватимуть лише на проєкти з відновлення України.

Ця зміна у законодавстві чинна упродовж десятиліття — до січня 2034 року.

"Таким чином, мета Литви полягає в тому, щоб разом зробити внесок у відновлення України та продемонструвати тверду позицію щодо надання підтримки Україні перед російською агресією", - сказала заступниця міністра закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене.

За її словами, Литва самостійно, не чекаючи рішень Євросоюзу та світової спільноти, вживе заходів, які сприятимуть відновленню нашої держави.

Згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, порушення міжнародних санкцій або обмежувальних заходів, встановлених законодавством Литви, карається штрафом від 200 до шести тисяч євро.

За даними МЗС, збитки, завдані Росією Україні, за різними оцінками, становлять 700 мільярдів євро.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу схвалили плани використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні. Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Тим часом уряд Чехії ухвалив рішення заморозити російські державні активи.