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ЦАХАЛ здійснив два великі рейди на Західному березі Йордану

Під час рейдів було затримано 38 палестинців.

ЦАХАЛ здійснив два великі рейди на Західному березі Йордану
Фото: Сили оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю здійснила два рейди в таборі біженців Дженін на західному березі річки Йордан і в таборі біженців Балата. ЦАХАЛ затримав підозрюваних і вилучив зброю.

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що під час нічних рейдів було заарештовано 38 розшукуваних палестинців, у Дженіні та Балаті – близько 20. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що в обох таборах війська зіткнулися з палестинськими бойовиками.

У Балаті військовослужбовці вилучили декілька одиниць вогнепальної зброї та вибухових пристроїв. У Дженіні військовослужбовці знайшли та знищили сховок вибухових пристроїв біля мечеті та три командні кімнати, а також вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї.

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Війська також зіткнулися з палестинськими бунтівниками в селі Тамун на Західному березі річки Йордан поблизу Тубаса та в таборі біженців Дхейше поблизу Віфлеєма. За даними палестинських ЗМІ, один палестинець загинув у Дженіні, ще один – у Дейше.

Учора повідомлялося, що армія оборони Ізраїлю завдала ударів по терористичних об’єктах військово-політичного ліванського шиїтського руху “Хезболла”.

7 жовтня ХАМАС здійснив напад на Ізраїль, внаслідок чого загинули близько 1 200 людей, ще 240 були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль завдав ударів по об’єктах терористів та почав наземну операцію на території Гази. За інформацію палестинського МОЗ, яке контролює ХАМАС, внаслідок ударів з боку Ізраїлю загинули 11 тис. людей.

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