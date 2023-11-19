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Франція успішно випробувала стратегічну балістичну ракету

Йдеться про ракету М51.

Франція успішно випробувала стратегічну балістичну ракету
Фото: Міноборони Франції

У Міноборони Франції заявили про перший успішний випробувальний запуск стратегічної балістичної ракети М51.3 без ядерного заряду. Про повідомили у Міноборони країни в мережі "Х".

"Сьогодні ввечері з центру в Біскарроссі було успішно проведено випробувальний запуск ракети М51 без ядерної боєголовки. Мета запуску є захист життєво важливих інтересів Франції за будь-яких обставин", – йдеться у дописі Міноборони.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню додав, що ця розробка демонструє досконалість французького сектору пускових установок.

Нагадаємо, армія США заявила, що успішно завершила випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile

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