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Армія оборони Ізраїлю вдарила по об’єктах “Хезболли”

ЦАХАЛ перехопив підозрілу ціль у Лівані.

Армія оборони Ізраїлю вдарила по об’єктах “Хезболли”
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по терористичних об’єктах військово-політичного ліванського шиїтського руху “Хезболла”. 

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

“Нещодавно система повітряної оборони ЦАХАЛу перехопила підозрілу ціль в Лівані”, − повідомили військові.

Окрім того, за останню годину було зафіксовано численні пуски з Лівану по постах ізраїльського війська. У відповідь танки та авіація ЦАХАЛу завдали ударів по низці спостережних постів “Хезболли”.

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Крім того, сьогодні вранці ізраїльський безпілотник здійснив вимушену посадку на відкритій місцевості на півночі країни. 

Попереднє розслідування показало, що літак не постраждав від вогню супротивника. “Постраждалих немає, інцидент перебуває на розгляді”, − додали військові Тель-Авіву.

Нагадаємо, Reuters написав, що "Хезболла" має на своєму озброєнні російську протикорабельну ракету “Яхонт” (П-800 "Онікс") дальністю 300 км. 

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