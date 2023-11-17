Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»

LB.ua запитав у пана Росса про те, які цілі перед собою спочатку ставив ХАМАС, чого хоче добитися Іран і як ситуацію в регіоні використовує Росія. І про те, яким у Вашингтоні бачать майбутнє Ізраїлю та Гази, Ізраїлю та Палестини. Чим для США стане перемога над ХАМАС і як її можна досягти. Окремо поговорили про те, як демілітаризувати Газу, і хто її має відновлювати. Звичайно ж, про країни арабського світу та про те, чого вони бояться. LB.ua спробував зрозуміти, якими щодо Близького сходу є плани США – головного союзника України.

Далі він став спецрадником екс Держсекретаря США Гілларі Клінтон з питань Близького Сходу, потім увійшов до Ради національної безпеки Сполучених Штатів і став старшим помічником президента Обами по регіону. Зараз до нього прислухаються всі – і республіканці, і адміністрація Джо Байдена, яку в цей час Денніс Росс консультує.

Для того щоб це зрозуміти, LB.ua зателефонував Деннісу Россу – кар'єрному дипломату, який, щоправда, розпочав свій шлях за часів президента Картера з позиції члена команди тодішнього помічника глави Пентагону Пола Вулфовіца. У період правління Джорджа Буша старшого він відповідав за стратегічне планування у Держдепартаменті США. Займався Радянським Союзом, відновленням Німеччини, контролем над озброєннями, а також врегулюванням війни в Перській затоці. Президент Білл Клінтон призначив Росса спецпредставником на Близькому Сході. Сам Росс брав участь від імені США у переговорах між Ізраїлем та Палестиною, Ізраїлем та Йорданією, Сирією й Єгиптом. Він був головним творцем мирного плану «Параметри Клінтона», коли Вашингтон вкотре намагався примирити ізраїльтян і палестинців.

У Києві багато говорять про те, якою є позиція країн Глобального Півдня, як зараз забезпечити їхню підтримку українських мирних ініціатив. Проте мало хто в Україні знає, про що говорять зараз у Вашингтоні. Як у США зібралися вирішувати питання Гази, ХАМАС, Палестини, Ірану та, звичайно ж, безпеки Ізраїлю.

Нещодавно був на закритому показі документального фільму про те, як бойовики ХАМАС 7 жовтня розправлялися з мирними ізраїльтянами : розстріли, зґвалтування неповнолітніх дівчат, спалення немовлят... Чи вразило побачене? Так. Однак після всього, що росіяни зробили в Бучі , Маріуполі та інших українських містах, різанина ХАМАС виглядає продовженням кривавого банкету диктатур, що підтримали терористів. Вкотре переконуєшся: зло завжди темне, тотальне, тупе та агресивне. І, як сказав президент США Джо Байден , Путін та ХАМАС ідентичні . Показово, що ці сили, поряд з Іраном, виступають проти Ізраїлю, щоб його підірвати, а паралельно розхитують позиції американців у регіоні Близького Сходу і, зокрема, намагаються переключити увагу США з України на війну в Газі .

Фото: EPA/UPG Денніс Росс

«У Росії хочуть, щоб війна на Близькому Сході затяглася надовго»

Що скажете, війна, яку розпочав ХАМАС та його союзники, спрямована виключно проти Ізраїлю чи ще й проти США?

Думаю, ХАМАС був зосереджений на Ізраїлі. Навряд чи там ставили собі за мету діяти проти США. Однак Іран, який явно підтримав ХАМАС, сприймає цю атаку як антиамериканську. Так само це сприймає і Росія. У Москві вважають ці події знаковими – такими, які відволікають увагу США від дій РФ та які ускладнюють процеси надання допомоги Україні. Це ширша рамка, проте спочатку ХАМАС мав одну ціль – це Ізраїль.

У США вважають, що дві війни – проти України та Ізраїлю – пов'язані?

Це не було в задумах ХАМАС, але так, вони пов'язані, абсолютно. Такою є нова реальність. У Росії хочуть, щоб війна на Близькому Сході затяглася надовго.

Один із ватажків ХАМАС, Халед Машаль, заявив, що Росія дуже задоволена діями терористів, оскільки війна проти Ізраїлю допомогла переключити увагу США з України на Близький Схід. У Вашингтоні зараз справді більше уваги приділяють проблемі Ізраїлю?

Адміністрація Байдена зараз фокусується на обох напрямах – і українському, і ізраїльському. Водночас близькосхідний трек потребує додаткової уваги, ресурсів та зусиль. США зараз мають вести кілька процесів одночасно. Паралельно виникають розбіжності серед республіканців: одна частина погоджується з демократами щодо підтримки України, а інша займає протилежну позицію.

Фото: EPA/UPG Бойовики ХАМАС у Газі.

Як людина, яка була учасником багатьох переговорів щодо врегулювання між Ізраїлем і країнами арабського світу, Палестиною, вам не здається, що Москва намагається знову стати посередником? Що вона знову має намір повернути ту позицію в регіоні, яка мала за часів конференцій і зустрічей у Женеві, Кемп-Девіді, Мадриді та Осло?

Вона цього не зможе зробити: Росія не має для цього необхідного впливу. Правду кажучи, на Близькому Сході військові можливості Росії більше не вважаються загрозою.

Однак глава Палестинської автономії Махмуд Аббас зазначив, що було б чудово, якби Росія стала посередником.

Після того як представники РФ провели з ХАМАС переговори в Москві, Росія більше не може впливати на Ізраїль. Ізраїльтяни змінили свою позицію щодо РФ через те, що та підтримала Іран. Так, чутливим залишається питання координації дій ізраїльських та російських військових щодо Сирії. Однак все одно Росія більше не може бути медіатором.

Путін, як до нього багато радянських керівників, знову почав розігрувати антисемітську карту. Ви бачили, що відбувалося і продовжує відбуватися на Кавказі. Навіщо це все російському керівництву?

Путін зараз координує свої зусилля з Іраном. Події на Кавказі вписуються у цю рамку. У нього вибори наступного року, тож він збирається розігрувати і цю (антисемітську – LB.ua) карту.

Фото: EPA/UPG Путін під час відеозв’язку з президентом Ірану Раїсі, 17 травня 2023 р.

«Повністю ліквідувати ХАМАС не вдасться»

Ви зараз ведете перемовини з лідерами та високими представниками великих арабських держав. Вони виступають за збереження ХАМАС чи хочуть, щоб Ізраїль знищив цю організацію?

Населення в цих країнах збуджено, громадськість обурюється через те, що відбувається в Газі. Тому лідери великих арабських держав виступають за негайне припинення вогню. Коли ви їм пояснюєте, що припинення вогню означає також збереження при владі ХАМАС, вони вам відповідають: важливіше відновити спокій, про наслідки подумаємо пізніше.

Вони хочуть, щоб ХАМАС зник повністю як політична та військова сила. Чи були б вони щасливими, якби ХАМАС більше не контролював ситуацію в Газі? Так. Одначе зараз їхня увага зосереджена на громадській думці, вони також думають про стабільність арабських урядів. Лідери цих країн прагнуть зберегти спокій, розуміючи, що це не сприяє довготерміновим стратегічним інтересам регіону.

З іншого боку, і Аль-Каїда, і ІДІЛ заявили, що підключатимуться до боротьби ХАМАС із євреями та невірними – керівниками країн Близького Сходу. Наскільки потенційне посилення цих терористичних груп турбує лідерів великих держав регіону?

Це не змінить їхню поточну позицію. Чи хотіли б вони, щоб Ізраїль досяг успіху? Так, вони розуміють: якщо Ізраїль переможе, це дискредитує ісламістів із їхньою радикальною ідеологією. Подивіться, які наслідки цієї війни для ХАМАС. Так, Ізраїль заплатив страшну ціну, але сам ХАМАС втратив контроль над Газою.

Фото: EPA/UPG

Арабські країни апелюють до США. Вони говорять про гуманітарні проблеми у Газі, намагаються зупинити просування ЦАХАЛ. А якою є позиція Вашингтона?

Для початку слід сказати, що з півдня та з півночі Ізраїлю було евакуйовано 150 тис. громадян. Вони не повертатимуться на ці території, доки існує небезпека. Ізраїль не прийме ситуації, коли ХАМАС залишиться загрозою для його безпеки.

Що потрібно зараз Ізраїлю? Час та простір для дій. Для цього його уряду треба вдатися до певних кроків. Ізраїлю потрібно відкрити власні пункти пропуску, щоб значно збільшити обсяг гуманітарної допомоги. Зараз відкритий тільки пункт пропуску Рафах (між Газою та Єгиптом – LB.ua). На КПП «Карім Абу Салям» ізраїльтяни можуть швидко просканувати та пропустити вантажівку. Вони не бажають цього робити через питання безпеки. Однак якщо вони хочуть, щоб ми мали можливість забезпечити потрібні час і простір, їм доведеться зробити більше в гуманітарній галузі.

Якою є позиція Вашингтона: чи має бути ХАМАС ліквідований – як військове, так і політичне крило?

Цілком ліквідувати ХАМАС не вдасться. Я вважаю, що позиція президента Байдена полягає у тому, що ХАМАС має бути усунений як загроза. Ця сила більше не має контролювати сектор Гази.

Що США вважатимуть перемогою над ХАМАС?

Ситуацію, за якої ХАМАС більше не контролюватиме сектор Газа і коли можна буде створити альтернативний уряд. Для цього потрібно буде знищити військову інфраструктуру, промисловість, яка виробляє зброю для бойовиків. Раніше вони одержували зброю від Ірану, а тепер можуть виготовляти самостійно. Ізраїль зараз націлений на знищення системи управління та контролю. Це не означає зникнення кожного члена ХАМАС, зокрема кожного збройного члена. Втім, ключова мета – зруйнувати структуру, організацію та керівництво організації.

Фото: palinfo.com Перекритий прикордонний переїзд між Газою та Ізраїлем «Карім Абу Салям».

«Ізраїль не може просто вийти з сектора Гази і залишити після себе вакуум»

Після наземної операції ЦАХАЛ та ліквідації структури ХАМАС у Газі виникне вакуум влади. Як людина, яка створювала плани щодо врегулювання військових конфліктів на Близькому Сході, зокрема відомий план Білла Клінтона, скажіть, як має виглядати перехідний період для обох сторін? І яке майбутнє може чекати на Газу і всю Палестину?

Ізраїль не може просто вийти і залишити після себе вакуум, потрібно буде передати контроль над сектором Гази. Говорити про передачу контролю нинішній палестинській владі (яка розташована на Західному березі – LB.ua) нереалістично. Справа не в ізраїльських танках, а в тому, що вона слабка, що рівень довіри до неї мінімальний. Якоїсь миті вона може туди зайти, але тільки після того, як Газа відновиться і пройде через реформи. Для цього потрібен буде сильний прем'єр, яким був, наприклад, Салаам Фаяд.

Спочатку знадобиться якесь міжнародне управління. Повинна бути застосована така формула: демілітаризація Гази замість її відновлення. Необхідно, щоб у секторі були сили безпеки. Можливо, марокканці, кенійці готові тут будуть зіграти свою роль. Можливо, це взагалі будуть голландці. Для того щоб це сталося, ХАМАС має бути ослаблений до того рівня, коли він не зможе протистояти цим силам. І це називатиметься перехідним періодом.

Араби готові підтримати щось подібне, але вони виступлять проти, якщо побачать, що такі зусилля не пов'язані з політичною перспективою, що це не задовольнить національні сподівання палестинців. При цьому важливо, щоб Ізраїль був захищений, щоб його безпека була забезпечена.

Фото: X Бійці ЦАХАЛ у секторі Газа.

Вашингтон готовий вкласти багато грошей у відновлення Гази? Якщо так, на яких умовах Газа має бути відновлена?

Відновлення не може статися, якщо відсутній надійний механізм, який допомагає відстежити надходження матеріалів та їхнє кінцеве використання. Важливо, щоби була можливість побачити, як і що ввозиться до Гази, на які склади все потрапляє і яким чином ці матеріали використовуються.

Хто має стати ключовою силою у відновленні Гази?

Нам потрібно, щоби арабські країни відіграли тут ключову роль. Ці країни мають кошти, вони можуть взяти на себе значну частину витрат на відновлення Гази. Вони можуть виправдати це тим, що допомагають палестинцям. Однак важливо, щоб цим займалася широка міжнародна коаліція держав. Таким чином, ми отримаємо більше підтримки від країн Глобального Півдня. Очевидно, вони не займатимуться цим, якщо не побачать політичної перспективи для себе, а також того, що і США вкладають у це свої зусилля та кошти.

Чи мають бути частиною процесу Катар та Туреччина?

Катар, який фінансував ХАМАС, зобов'язаний допомогти у відновленні Гази, зруйнованої через дії бойовиків. Щодо Туреччини, не думаю, що її потрібно залучати до цього процесу, оскільки вона надто близька до ХАМАС і може спробувати відтворити якісь елементи цієї організації. Тому я не включав би Туреччину, поки не стане ясно, що вона не сприятиме перезавантаженню ХАМАС.

Фото: EPA/UPG Руйнування в Газі.

У колонці для The New York Times ви написали, що Палестина має отримати єдину технократичну адміністрацію. Але де вони візьмуть технократів?

Вони мають багато технократів. Палестинська адміністрація продовжувала виплачувати зарплати співробітникам партії ФАТХ у Газі, коли вони не були частиною адміністрації ХАМАС. Палестинці мають найбільшу кількість людей з вищою освітою на душу населення в арабському світі. Нестачі палестинських технократів немає. У цьому немає проблеми.

Майбутня адміністрація повинна заявити, що вона раз і назавжди відмежовується від десяти антиізраїльських пунктів (від спадщини Організації об'єднання Палестини) і включити в свою програму зобов'язання, що вона відмовляється від знищення Ізраїлю?

Це має стати даністю. Я не приймаю ідеї того, що всі члени ООП заперечують існування Ізраїлю. Є ті, хто це робить, а є й ті, що займають протилежні позиції. Зрештою, нам потрібна палестинська адміністрація – оновлена та реформована. Водночас вони мають відкинути ХАМАС та його політику. Якщо ви хочете заспокоїти ізраїльтян і показати, що є палестинці, які дійсно готові жити у мирі з Ізраїлем, потрібно відкинути те, що зробив ХАМАС. Потрібно визнати, що їхні дії перейшли усі межі. Жодна мета не може виправдати те, що вони зробили.

Чи можна взагалі зараз говорити про ідею створення двох держав?

Зараз це неможливо зробити. Якщо завтра ви створите палестинську державу, вона буде невдалою. Потрібні відновлення, реформи, будівництво інститутів. Потрібно все робити з самого початку. Вам доведеться відтворити зв'язок між Західним берегом та сектором Газа. Вам знадобиться період, протягом якого палестинці також будуть удосконалюватися.

Фото: Uri Lenz/Flash90

«Ізраїль повинен для себе вирішити, що робити з Росією»

Якщо ХАМАС зараз не знищити, які ризики виникнуть для Ізраїлю та інших країн Близького Сходу? І як це допоможе посилитися Ірану?

У регіоні відновиться ідеологія неприйняття. Це змусить усіх арабських лідерів, які б за іншого сценарію думали про розвиток і розширення Авраамських угод (домовленості, що покликані поліпшити економічні та дипломатичні зв’язки з Ізраїлем – ред.), стати в глуху оборону. Ми вже бачимо, що вони, через настрої в суспільствах, не наражають себе на небезпеку і говорять про необхідність припинення вогню. Якщо така ситуація збережеться, у Ірану з'явиться більше важелів впливу. Тому результатом цього протистояння має бути поразка ХАМАС. Ця сила має припинити контролювати Газу. За це доведеться заплатити ціну. Проте ХАМАС програє.

Росія та Іран ведуть війну проти України. Вони також працюють разом проти Ізраїлю. Як вважають у Вашингтоні, чи варто Ізраїлю раз і назавжди відійти від Росії?

Ізраїль повинен вирішити, що йому слід робити з Росією. Там досі роздумують над цим питанням, оскільки є непрості моменти, пов'язані із присутністю росіян у Сирії. Однак Ізраїлю все ж таки доведеться ухвалити рішення, оскільки Росія зайняла ворожу позицію. США також доведеться розробити більш ефективну політику щодо Ірану, ніж та, яка є зараз.

Якщо навіть зараз вдасться уникнути великої війни, зокрема на півночі з іранськими силами, рано чи пізно ми прийдемо до того, що терористичне кільце, яке створює Іран проти Ізраїлю, потрібно буде знищити. Що мають змінити у своїх оборонних та стратегічних програмах у регіоні США та Ізраїль?

Тут немає простої відповіді. Іранцям потрібно зрозуміти, що їхня стратегія провалилася: вони втратили один із головних своїх інструментів – ХАМАС. Нам у США проаналізувати, як ми можемо збільшити витрати для іранців, щоб зачепити їх фінансові інтереси. Нам вочевидь треба більше для цього робити. Їм треба бачити, що за свої дії їм доведеться заплатити високу ціну. І вони повинні знати: те, що для них справді важливо, може опинитися під загрозою.

Фото: EPA/UPG Ізраїльські війська на кордоні з Газою, 26 жовтня 2023 р.

У Ірану вийшло завдати удару по Авраамським угодам і заморозити угоду із саудитами, він же допоміг нівелювати великий американо-індійський проєкт з будівництва інфраструктури з Індії через території Саудівської Аравії, Ізраїлю до Європи. Як ви вважаєте, чи залишиться Ізраїль після завершення війни у регіональній ізоляції?

Все залежить від того, як закінчиться війна. Це буде проблемою, якщо ХАМАС залишиться при владі. Це не означає, що Саудівська Аравія втратить інтерес до угоди. Питання, чи залишаться в них для цього політичні можливості. А також, чи будуть ізраїльтяни в змозі зробити якісь поступки чи піти на компроміси в ситуації, коли ХАМАС перебуває при владі у Газі. Я вважаю це малоймовірним. А от якщо ХАМАС відійде від влади у Газі, тоді в Ізраїлі розпочнеться реальна спокійна дискусія щодо того, як співіснувати з палестинцями. Таких дискусій раніше ніколи не було. А вони потрібні, і тільки ізраїльтяни можуть їх почати.