В Угорщині проводять опитування громадян про членство України в ЄС та військову допомогу

Серед варіантів відповідей є такий: "Ми не повинні платити більше, щоб підтримати Україну, поки не отримаємо гроші, які нам винні".

Уряд Угорщини розпочав неофіційне опитування громадян щодо 11 суперечливих питань, у тому числі щодо припинення надання допомоги Україні від Євросоюзу та про перешкоджання переговорам про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє Associated Press.

Одне із запитань опитування, яке угорський уряд називає "національними консультаціями", таке: чи повинна Угорщина заблокувати план ЄС про надання Україні чотирирічного пакету допомоги у 50 мільярдів євро, якщо блок не розморозить мільярдну допомогу Будапешту, яка була відкладена через стурбованість недотриманням прем’єр-міністром країни Віктором Орбаном стандартів верховенства права та прав людини.

"Вони просять Угорщину про додаткову підтримку (для України, - ред.), хоча через це наша країна не отримала коштів ЄС", – йдеться в одному із фрагментів опитування.

Серед варіантів відповідей є такий: "Ми не повинні платити більше, щоб підтримати Україну, поки не отримаємо гроші, які нам винні".

Опитування також містить запитання про пропозицію ЄС припинити військову допомогу Києву та про протидію переговорам про вступ України в ЄС.

Опитування надсилається поштою кожному громадянину Угорщини, який має право голосу. Однак, юридичної сили воно не має.

Нагадаємо, країни Євросоюзу розглядають альтернативний план, щоб надати Україні необхідну допомогу, якщо Угорщина накладе вето на пропозицію щодо фінансування у розмірі 50 мільярдів євро.

У жовтні Угорщина заблокувала черговий транш ЄС на військову допомогу для України в розмірі 500 млн євро.