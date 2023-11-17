​Путін перед виборами розігрує антисемітську карту, - Деніс Росс

Президент РФ зараз координує свої зусилля з Іраном.

Президент Росії Володимир Путін, як до нього багато радянських керівників, почав "розігрувати антисемітську карту".

Про це розповів в інтерв'ю LB.ua американський дипломат Деніс Росс.

Так він прокоментував нещодавні подіїї на Кавказі.

"Путін зараз координує свої зусилля з Іраном. Події на Кавказі вписуються в цю рамку. У нього вибори наступного року, тож він збирається розігрувати і цю (антисемітську. — LB.ua) карту", - сказав він.

Нагадаємо, на російському Кавказі кілька днів поспіль відбувалися антиізраїльські акції, частина з яких переросла у справжні погроми. Події в Махачкалі стали апофеозом цього антисемітського дійства: оскаженілий натовп шукав євреїв в дагестанській столиці і намагався їх щонайменше покалічити, якщо не вбити. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперація «Махачкала». Навіщо антисеміту Путіну єврейські погроми на Кавказі".

У МЗС України прокоментували антисемітські події в Махачкалі. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що вони відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства. Він нагадав, що не так давно і президент Путін, і міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими заявами щодо євреїв.

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав промовистим той факт, що Путін не засудив події в Махачкалі.