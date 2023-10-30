"Наслідок роботи російської державної пропаганди", – Ніколенко про події у Махачкалі

Події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства. Антисемітські події у Махачкалі прокоментував міністр закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами", – зазначає міністр закордонних справ.

Також Міністр назвав звинувачення МЗС РФ на адресу України в причетності до подій в Дагестані, намаганням перекласти відповідальність "з хворої голови на здорову".

"Ми глибоко переконані, що міжнародна спільнота має рішуче реагувати на прояви расової ненависті в Росії та будь-де в світі", – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, у столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагався не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва. Там почали шукати євреїв по території всього аеропорту та поза ним.