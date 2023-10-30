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Підтримка прем'єр-міністра Японії Кісіди є найнижчою за два роки через інфляцію

Податкові знижки та додаткові виплати не рятують ситуацію.

Підтримка прем'єр-міністра Японії Кісіди є найнижчою за два роки через інфляцію
прем’єр-міністр Японія Фуміо Кісіда
Фото: EPAUPG

Підтримка прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди продовжує падати навіть після оголошення про податкові знижки та додаткові виплати для зменшення впливу інфляції.

Про це пише Bloomberg з посиланням на опитування, проведене газетою Nikkei 27-29 жовтня.

Підтримка впала на 9 процентних пунктів порівняно з минулим місяцем до 33%. Водночас опитування телевізійної мережі новин ANN показало меншу цифру − 26,9%. Це найнижчі показники з моменту вступу Кісіди на посаду два роки тому.

Хоча загальні вибори мають відбутися лише у 2025 році, непопулярність Кісіди може підштовхнути фракції-конкуренти всередині його Ліберально-демократичної партії до спроб замінити прем'єра на посаді лідера.

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Дані показують, що реальна заробітна плата штатних працівників у Японії впала, оскільки підвищення зарплати не встигає за зростанням цін. Згідно з опитуваннями, виборці вважають інфляцію найважливішою проблемою, яку уряд має вирішити.

Кісіда озвучив плани щодо податкової знижки у розмірі 40 000 єн (267 доларів США) наступного літа, а також виділення 70 000 єн до кінця року для домогосподарств з низькими доходами. Також заплановано продовжити навесні субсидії на бензин та комунальні послуги. Повну інформацію про план підтримки економіки буде оприлюднено 2 листопада.

Майже дві третини респондентів опитування Nikkei не схвалюють заплановане зниження податків. Близько 42% респондентів опитування ANN розглядають цей крок лише як спробу посилити підтримку свого уряду, а 26% стурбовані фінансовим станом країни.

Зростання споживчих цін у Токіо у жовтні несподівано прискорилося вперше за чотири місяці. 

Нагадаємо, у вересні Кісіда провів кадрові зміни у своєму кабінеті, рекордно призначивши п’ять жінок на посади міністрів. Очільник японського уряду замінив 11 з 19 міністрів, зберігши кілька ключових членів Кабінету міністрів для підтримки стабільності.

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