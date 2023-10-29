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ЦАХАЛ заявив, що кількість підтверджених заручників у Газі зросла до 239

Раніше було підтверджено 229 полонених. 

ЦАХАЛ заявив, що кількість підтверджених заручників у Газі зросла до 239
Бойовики ХАМАС у Газі.
Фото: CHRIS MCGRATH

Ізраїльські військові заявили, що кількість підтверджених заручників у Газі зросла до 239, повідомляє Sky News. 

Уряд Ізраїлю раніше підтвердив 229 полонених з більш ніж 20 країн були перевезені через кордон до Гази під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Тим часом президент Ірану заявив, що Ізраїль “перетнув червоні лінії” в Газі. Ібрагім Райсі каже, що це "може змусити всіх вжити заходів". 

Нещодавно телеканал CNN повідомив, що Ізраїльські війська просунулися на півночі Гази більш ніж на 3 км. Телеканал геолокував відео, на якому військові Ізраїля встановлюють свій прапор на даху курортного готелю в Газі.

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