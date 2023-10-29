У столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва.

Про це повідомляє “Медуза” та російські телеграм-канали.

Попередньо, літак сів на запасний аеродром.

Натовп перевіряє увесь транспорт поблизу центрального аеропорту. Вони перевіряють документи в пошуках громадян Ізраїлю.

Раніше у місцевих телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що в Дагестан прилітає рейс з Ізраїлю, і закликати не допустити посадки літака.

Дороги, що ведуть в аеропорт, перекриті.

Зазначається, що рейс Red Wings Тель-Авів — Махачкала є регулярним і виконується кілька разів на тиждень.

Пізніше стало відомо, що натовп зніс паркан до аеропорту і зайшов всередину.

Раніше російські опозиційні медіа повідомляли, що на Північному Кавказі в Росії останнім часом фіксують серію запеклих антисемітських акцій. Зокрема, у Хасавюрті ізраїльтянам заборонили жити у готелі. У Черкеську вимагали вигнати євреїв із регіону. У Нальчику підпалили єврейський культурний центр.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, Ізраїль вирішив відкликати з Туреччини своїх дипломатів, оскільки Ердоган назвав країну "окупантом" і "воєнним злочинцем".