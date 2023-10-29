Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Мені соромно за ООН. Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів, – Чернохова
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
ГоловнаСвіт

У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі

Попередньо, літак сів на запасний аеродром.

У столиці Дагестану натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва, протестувальники перевіряють автомобілі
Ілюстративне фото: аеропорт у Махачкалі
Фото: Google Maps

У столиці Дагестану Махачкалі ввечері 29 жовтня натовп намагається не допустити посадки рейсу із Тель-Авіва.

Про це повідомляє “Медуза” та російські телеграм-канали.

Попередньо, літак сів на запасний аеродром.

Натовп перевіряє увесь транспорт поблизу центрального аеропорту. Вони перевіряють документи в пошуках громадян Ізраїлю.

Раніше у місцевих телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що в Дагестан прилітає рейс з Ізраїлю, і закликати не допустити посадки літака.

Дороги, що ведуть в аеропорт, перекриті.

Зазначається, що рейс Red Wings Тель-Авів — Махачкала є регулярним і виконується кілька разів на тиждень.

Пізніше стало відомо, що натовп зніс паркан до аеропорту і зайшов всередину.

Раніше російські опозиційні медіа повідомляли, що на Північному Кавказі в Росії останнім часом фіксують серію запеклих антисемітських акцій. Зокрема, у Хасавюрті ізраїльтянам заборонили жити у готелі. У Черкеську вимагали вигнати євреїв із регіону. У Нальчику підпалили єврейський культурний центр.

Нагадаємо, вчора, 28 жовтня, Ізраїль вирішив відкликати з Туреччини своїх дипломатів, оскільки Ердоган назвав країну "окупантом" і "воєнним злочинцем".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies