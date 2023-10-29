Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки

У віці 54 років помер американський актор Меттью Перрі, найбільш відомий за роллю Чендлера Бінга в телесеріалі 90-х «Друзі».

Актор був знайдений мертвим у своєму будинку в Лос-Анджелесі, – повідомяє ВВС.

Телеканал Warner Bros TV, який випустив серіал «Друзі», заявив, що «ми спустошені смертю нашого дорогого друга Меттью Перрі».

«Метью був неймовірно талановитим актором і невід'ємною частиною сім'ї Warner Bros. Television Group», – йдеться в заяві.

Відомо, що Перрі роками боровся із залежністю від наркотиків та алкоголю, а також неодноразово відвідував реабілітаційні клініки.

Від травня 2021 року Перрі не вживав наркотики та алкоголь. За його словами, він витратив близько 9 млн доларів на боротьбу із залежністю.

У серіалі «Друзі» Метью Перрі почав зніматися в 1994 році у ролі Чендлера Бінга. Він також був задіяний у кількох інших популярних фільмах.

Два роки тому помер актор Джеймс Майкл Тайлер, який грав Гантера в "Друзях"