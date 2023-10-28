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У США знайшли мертвим чоловіка, якого підозрюють у розстрілі 18 людей

Роберт Кард міг закінчити життя самогубством.

У США знайшли мертвим чоловіка, якого підозрюють у розстрілі 18 людей
Фото: EPA/UPG

Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 18 людей під час стрілянини в американському штаті Мен, знайшли мертвим після триденного розшуку.

Про це пише BBC з посиланням на поліцію.

40-річного Роберта Карда знайшли мертвим від вогнепального поранення, яке він завдав собі сам, повідомив комісар із громадської безпеки штату Майкл Сошук.

Ця новина з’явилася через кілька годин після того, як поліція скасувала наказ залишатися вдома для місцевої громади.

Серед загиблих – дідусь, талановитий молодий гравець у боулінг та четверо глухих місцевих жителів віком від 14 до 76 років.

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Як стало відомо в суботу, ще троє постраждалих під час стрілянини перебувають у реанімації.

“Підозрюваного у стрілянині в середу ввечері встановлено, і він помер”, − повідомили в офісі шерифа округу Андроскоггін.

На пресконференції в мерії Льюїстона губернатор штату Мен Джанет Міллс заявила, що тіло було знайдено у Лісбоні, неподалік від місця стрілянини.

Нагадаємо, згідно з даними Gun Violence Archive, у 2023 році кількість перестрілок у США, у яких загинули чотири або більше людей, досягне 679 у порівнянні з 647 у 2022 році.

За даними поліції штату Мен, кількість загиблих під час нападів у середу наближається до річної кількості вбивств, які зазвичай відбуваються у штаті, і коливається між 16 і 29 з 2012 року.

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