На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
На саміті лідерів ЄС Угорщина та Словаччина виступили проти виділення Україні допомоги на 50 млрд євро, – Politico
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Заступник голови Нацполу живе у будинку партнера російського кримінального авторитета і має дружину з паспортом РФ, – Bihus.info
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Ракета влучила у єгипетське місто Таба на кордоні з Ізраїлем
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
Керівницю Патронатної служби "Азову" вивели з форуму молодих підприємців Young Business Club
ГоловнаСвіт

Армія Ізраїлю знищила командира військово-повітряних сил ХАМАСу

Ізраїль завдав чергово ракетного удару по Газі.

Армія Ізраїлю знищила командира військово-повітряних сил ХАМАСу
Фото: ЕРА/UPG

Керівник так званої авіаційної групи ХАМАС Іссам Абу Рукбе був убитий під час нічного авіаудару, – пише Times of Israel з посиланням на  Армію оборони Ізраїлю.

Військові кажуть, що Абу Рукбе відповідав за управління дронами, безпілотними літальними апаратами, парапланами, системами виявлення з повітря та протиповітряною обороною терористичної групи.

ЦАХАЛ стверджує, що Абу Рукбе зіграв певну роль у плануванні та здійсненні нападу ХАМАС 7 жовтня, керуючи терористами, які увійшли на південь Ізраїлю на парапланах, а також в атаках безпілотників на спостережні пости Армії оборони Ізраїлю.

У п'ятницю Ізраїльська армія розпочала інтенсивну повітряну атаку на північ Гази. Наразі Сектор перебуває у темряві, оскільки Ізраїль відключив електрику і не допустив постачання палива.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies