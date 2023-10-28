Армія Ізраїлю знищила командира військово-повітряних сил ХАМАСу

Керівник так званої авіаційної групи ХАМАС Іссам Абу Рукбе був убитий під час нічного авіаудару, – пише Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Військові кажуть, що Абу Рукбе відповідав за управління дронами, безпілотними літальними апаратами, парапланами, системами виявлення з повітря та протиповітряною обороною терористичної групи.

ЦАХАЛ стверджує, що Абу Рукбе зіграв певну роль у плануванні та здійсненні нападу ХАМАС 7 жовтня, керуючи терористами, які увійшли на південь Ізраїлю на парапланах, а також в атаках безпілотників на спостережні пости Армії оборони Ізраїлю.

У п'ятницю Ізраїльська армія розпочала інтенсивну повітряну атаку на північ Гази. Наразі Сектор перебуває у темряві, оскільки Ізраїль відключив електрику і не допустив постачання палива.