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Ердоган закликав співвітчизників підтримати Палестину

Мітинг відбудеться в стамбульському аеропорту імені Ататюрка.

Ердоган закликав співвітчизників підтримати Палестину
Фото: EPA/UPG

В суботу, 28 жовтня, у Стамбулі відбудеться мітинг на підтримку Палестини.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

“Я запрошую кожного члена нашої нації на #GreatPalestineRally, який ми проведемо завтра в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми ще раз продемонструємо всьому світу нашу солідарність з нашими палестинськими братами”, - написав Ердоган.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і закликав терористів ХАМАСу “вести боротьбу за захист землі”. 

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила 27 жовтня, що “розширює наземні операції” у секторі Гази. Ізраїльська армія ввечері почала інтенсивно обстрілювати всі регіони Гази. Найбільше дісталося півночі.

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