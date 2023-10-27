Ердоган закликав співвітчизників підтримати Палестину

В суботу, 28 жовтня, у Стамбулі відбудеться мітинг на підтримку Палестини.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

“Я запрошую кожного члена нашої нації на #GreatPalestineRally, який ми проведемо завтра в стамбульському аеропорту імені Ататюрка, де ми ще раз продемонструємо всьому світу нашу солідарність з нашими палестинськими братами”, - написав Ердоган.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і закликав терористів ХАМАСу “вести боротьбу за захист землі”.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила 27 жовтня, що “розширює наземні операції” у секторі Гази. Ізраїльська армія ввечері почала інтенсивно обстрілювати всі регіони Гази. Найбільше дісталося півночі.