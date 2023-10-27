ХАМАС вимагає часу для пошуку всіх заручників, які захопили різні палестинські фракції

Терористи заявили, що "не можуть цього зробити без припинення вогню".

ХАМАСу потрібен час, щоб знайти всіх заручників, яких "різні палестинські фракції вивезли з Ізраїлю до Гази" під час нападу терористів 7 жовтня.

Про це заявив член делегації теругропування, яка відвідує Москву, Абу Хамід, пише Reuters з посиланням на медіа окупантів.

“Вони захопили десятки людей, більшість із яких були цивільними, і нам потрібен час, щоб знайти їх у секторі Гази, а потім звільнити”, − сказав Хамід.

За його словами, заручників не можна звільнити, поки не буде досягнуто домовленості про припинення вогню.

ХАМАС заявив у четвер, що близько 50 заручників були вбиті унаслідок ізраїльських авіаударів.

Нагадаємо, у четвер до столиці РФ прибув "член політбюро палестинського руху ХАМАС" Абу Марзук із делегацією, а також заступник міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. Ізраїль закликав Росію вислати делегацію ХАМАСу, назвавши їхнє запрошення до Москви “актом підтримки тероризму та виправданням звірств терористів”.

Росія має зв’язки з усіма ключовими гравцями на Близькому Сході, включно з Ізраїлем, Іраном, Сирією, Палестинською автономією та ХАМАСом.

Вчора ізраїльська армія заявила, що терористи ХАМАСу досі утримують у заручниках у секторі Гази 224 людини.