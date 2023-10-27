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​США завдали ударів у відповідь по двох іранських об’єктах на сході Сирії

"Підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися".

​США завдали ударів у відповідь по двох іранських об’єктах на сході Сирії
Фото: EPA

Збройні сили США завдали ударів у відповідь по двох об’єктах на сході Сирії, які використовував Корпус вартових ісламської революції та пов’язані з ним групи.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін.

За його словами, удари є відповіддю на серію здебільшого невдалих атак проти американського персоналу Сирії та Іраку з боку з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня.

"В результаті цих атак один громадянин США загинув від серцевого нападу в укритті, 21 американський службовець отримав легкі поранення, але всі уже повернулися до служби", – зазначив Остін.

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Він додав, що "Джо Байден керував цією акцією щоб дати зрозуміти, що Сполучені Штати не терпітимуть таких атак та захищатимуть себе, свій персонал та свої інтереси".  

"Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися", – наголосив міністр оборони.

Він зауважив, що "Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили".

"Ми їм цього не дозволимо. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей", – підсумував глава Пентагону.

Нагадаємо, 19 жовтня була здійснена атака на військові бази на Близькому сході. Бази в Сирії Аль-Танф атакував безпілотник, на іншій базі в Сирії – Коноко – стався ракетний удар. Три ударні безпілотники Сполучені Штати перехопили в Іраку.

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