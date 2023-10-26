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Швеція планує депортувати іракця, який спалював Коран

Дата депортації наразі невідома, але іракець має право оскаржити рішення Міграційної служби в суді. 

Швеція планує депортувати іракця, який спалював Коран
Фото: SVT

Міграційна служба Швеції вирішила не продовжувати іракському мігранту Салвану Моміки дозвіл на проживання. Він відомий за акціями зі спалювання Корану.

Про це повідомляє SVT.

Причиною стало те, що Міграційна служба виявила - Моміка надав неправдиву інформацію в 2021 році, під час подання заяви на посвідку на проживання.

У серпні Моміку викликали до міграційної служби, оскільки були виявлені фото з Іраку, де той був зі зброєю у військовому середовищі. Перед тим іракець вказував, що виїхав з батьківщини через свою політичну діяльність.

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Отже, дозвіл біженця з Іраку на проживання та роботу у Швеції анулюють. Після цього його депортують із забороною повертатись у країну протягом п’яти років.

Дата депортації Моміки наразі невідома, але він має право оскаржити рішення Міграційної служби в суді. Також влада надала йому до квітня 2024 року тимчасовий дозвіл на проживання.

"Я буду жити й помру в Швеції. Міграційна служба зробила серйозну помилку. Я підозрюю, що за цим рішенням стоять приховані політичні мотиви", – сказав Моміка.

Він підтвердив, що подасть апеляцію на рішення.

Раніше повідомлялось, що Туреччина може відкласти вступ Швеції до НАТО через акції зі спаленням Корану.

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