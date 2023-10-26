Боєприпаси, ракети для ППО і Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні

Його вартість становить майже $150 млн.

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення ще одного пакету допомоги для України вартістю майже 150 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

За інформацією американського Міноборони, у цьому пакеті є допомога, яка раніше дозволена для України в попередні фінансові роки в межах повноваження президента Джо Байдене зі скорочення витрат (PDA).

Наша держава отримає:

додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;

ракети ППО AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети TOW;

комплекси Javelin;

понад два мільйони патронів до стрілецької зброї;

прилади нічного бачення;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

активні бронеплити для танків Abrams;

зимове спорядження;

запчастини, технічна допомога та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, днями стало відомо, що республіканці в Сенаті хочуть змінити запит адміністрації президента Джо Байдена 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також управління потоком мігрантів на кордоні США.

Нині глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Йшлося про координацію кроків щодо спільного оборонного виробництва.