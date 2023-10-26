Боєприпаси, ракети для ППО і Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення ще одного пакету допомоги для України вартістю майже 150 млн доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
За інформацією американського Міноборони, у цьому пакеті є допомога, яка раніше дозволена для України в попередні фінансові роки в межах повноваження президента Джо Байдене зі скорочення витрат (PDA).
Наша держава отримає:
- додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- комплекси Javelin;
- понад два мільйони патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- активні бронеплити для танків Abrams;
- зимове спорядження;
- запчастини, технічна допомога та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо, днями стало відомо, що республіканці в Сенаті хочуть змінити запит адміністрації президента Джо Байдена 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також управління потоком мігрантів на кордоні США.
Нині глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Йшлося про координацію кроків щодо спільного оборонного виробництва.