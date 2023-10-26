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Боєприпаси, ракети для ППО і Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні

Його вартість становить майже $150 млн.

Боєприпаси, ракети для ППО і Javelin: США виділили новий пакет допомоги Україні
Фото: Цензор

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення ще одного пакету допомоги для України вартістю майже 150 млн доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

За інформацією американського Міноборони, у цьому пакеті є допомога, яка раніше дозволена для України в попередні фінансові роки в межах повноваження президента Джо Байдене зі скорочення витрат (PDA).

Наша держава отримає:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО NASAMS;
  • ракети ППО AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • комплекси Javelin;
  • понад два мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • активні бронеплити для танків Abrams;
  • зимове спорядження;
  • запчастини, технічна допомога та інше допоміжне обладнання.

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Нагадаємо, днями стало відомо, що республіканці в Сенаті хочуть змінити запит адміністрації президента Джо Байдена 106 мільярдів доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також управління потоком мігрантів на кордоні США.

Нині глава Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Йшлося про координацію кроків щодо спільного оборонного виробництва.

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