​Фонд Клуні передав до прокуратури Німеччини три справи про злочини росіян в Україні

Організація подала детальні досьє про правопорушників і представляє інтереси 16 постраждалих і сімей загиблих.

Фонд Джорджа та Амаль Клуні "За справедливість" (Clooney Foundation for Justice, CFJ) скерував три подання до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням розслідувати злочини росіян, скоєні в Україні.

Про це йдеться в пресрелізі Фонду.

Організація подала детальні досьє про правопорушників і представляє інтереси 16 постраждалих і сімей загиблих. Одна зі справ була подана спільно з постійним партнером CFJ – українською правозахисною організацією Truth Hounds.

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року команда юристів-міжнародників і розслідувачів, які працюють у рамках програми CFJ The Docket, збирає докази та готує подання, що детально описують типи порушень, скоєні російськими військовими в країні. The Docket збирає докази міжнародних злочинів, ініціює кримінальне переслідування тих, хто скоює воєнні злочини та масові звірства, а також представляє інтереси постраждалих у їхньому прагненні до правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Наразі The Docket підготували три подання, які також були передані до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду:

Перша справа стосується невибіркового ракетного обстрілу курорту в Одеській області, в результаті якого влітку 2022 року загинули 22 цивільні особи і ще 40 отримали серйозні поранення. The Docket представляє інтереси 11 сімей загиблих і постраждалих.

стосується невибіркового ракетного обстрілу курорту в Одеській області, в результаті якого влітку 2022 року загинули 22 цивільні особи і ще 40 отримали серйозні поранення. The Docket представляє інтереси 11 сімей загиблих і постраждалих. У фокусі другої справи - командири російських сухопутних військ, які під час окупації Харківської області з березня до вересня 2022 року незаконно затримали, катували та стратили чотирьох чоловіків. The Docket представляє інтереси родин трьох із чотирьох загиблих. Ця скарга подана спільно з Truth Hounds, провідною українською правозахисною організацією, з якою The Docket співпрацює з початку своєї роботи в Україні. Детальне дослідження даних з відкритих джерел у цій справі провів підрозділ із питань правосуддя та підзвітності спільної ініціативи Bellingcat і Global Legal Action Network.

- командири російських сухопутних військ, які під час окупації Харківської області з березня до вересня 2022 року незаконно затримали, катували та стратили чотирьох чоловіків. The Docket представляє інтереси родин трьох із чотирьох загиблих. Ця скарга подана спільно з Truth Hounds, провідною українською правозахисною організацією, з якою The Docket співпрацює з початку своєї роботи в Україні. Детальне дослідження даних з відкритих джерел у цій справі провів підрозділ із питань правосуддя та підзвітності спільної ініціативи Bellingcat і Global Legal Action Network. Третя справа ідентифікує командирів російських підрозділів, причетних до низки злочинів, включаючи страти, катування, сексуальне насильство, мародерство та інші злочини під час окупації Київської області у березні 2022 року. The Docket представляє постраждалого від катувань та родину чоловіка, вбитого російськими військовими під час окупації.

Нагадаємо, у квітні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з Амаль Клуні, під час якої обговорив питання викрадення Росією українських дітей.