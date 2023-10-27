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Від серцевого нападу помер колишній прем’єр-міністр Китаю, реформатор Лі Кецян

Чиновник пішов у відставку кілька місяців тому. 

Від серцевого нападу помер колишній прем’єр-міністр Китаю, реформатор Лі Кецян
Фото: EPA/UPG

Від серцевого нападу помер колишній прем’єр-міністр Китаю Лі Кецян, який отримав репутацію реформатора, але якого пізніше відтіснив президент Сі Цзіньпін.

Про це пише Bloomberg.

Він помер через кілька місяців після того, як пішов у відставку з посади другого урядовця країни. Йому було 68.

Згідно з заявою уряду Лі помер зранку у п’ятницю в Шанхаї. 

“Його смерть викликала величезну хвилю жалю у жорстко контрольованому Інтернеті Китаю, причому більшість коментарів виражали шок і смуток з приводу його смерті”, − йдеться у повідомленні.

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Економіст з освітою, який свого часу змагався з Сі за найвищу посаду країни, Лі виступав за проринкові реформи та підтримував переваги більш ліберального економічного бачення. Але його вплив неухильно знижувався протягом десятиліття його перебування на посаді глави уряду, коли Сі перебрав на себе ключові обов’язки, традиційно закріплені за прем’єр-міністром, отримавши найбільший вплив в Китаї з часів Мао Цзедуна.

Прагнення Сі Цзіньпіна формувати економічну політику стало провісником серйознішого потрясіння в Комуністичній партії, яке відбулося минулого року, коли він безпрецедентно отримав третій термін при владі. Хоча Лі мав право залишатися у складі Постійного комітету Політбюро, що складається з семи членів, його виключили із найвпливовішого органу Китаю.

Нагадаємо, у березні 2023 року Лі на посаді прем'єр-міністра замінили союзником Сі Цзіньпіна Лі Цяном.

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