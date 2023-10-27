Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
“Якою має бути стратегія України і світу щодо Росії?” Репортаж з дискусійної панелі “Нової країни”
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Зеленський підписав закон про PEP-ів
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Що відомо про Майка Джонсона — нового спікера Конгресу США
Міста України: яке відновити, яке знести?
Міста України: яке відновити, яке знести?
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
Гра в хованки за 10 тисяч доларів: прикордонники знайшли двох чоловіків у "незвичній схованці"
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
ATACMS. Чи варто сподіватися на диво?
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
Андрій Коболєв: «Закордонні партнери носилися з НАБУ як з писаною торбою, забороняли торкатися, тому що це їхнє улюблене дитя»
ГоловнаСвіт

Лідери Євросоюзу закликали до “гуманітарної паузи” між Ізраїлем та Хамасом та до проведення мирної конференції, − Politico

Підсумкове комюніке Європейської ради закликає до “безперервного, швидкого гуманітарного доступу та допомоги для тих, хто її потребує у секторі Газа".

Лідери Євросоюзу закликали до “гуманітарної паузи” між Ізраїлем та Хамасом та до проведення мирної конференції, − Politico
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Фото: EPAUPG

Лідери Євросоюзу виступили із заявою, яка закликає до “гуманітарної паузи” у війні між Ізраїлем та Хамасом та до проведення мирної конференції найближчим часом.

Про це пише Politico.

Підсумкове комюніке Європейської ради закликає до “безперервного, швидкого, безпечного та безперешкодного гуманітарного доступу та допомоги для тих, хто її потребує (в секторі Газа) за допомогою всіх необхідних заходів, включно з гуманітарними коридорами та паузами для гуманітарних потреб”.

Порівняно з попередніми проєктами позиції ЄС, головною зміною став новий параграф, який закликає до проведення “міжнародної мирної конференції”, яка має відбутися “найближчим часом”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За словами кількох дипломатів, однією з причин тривалих переговорів було те, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (1 липня головування в Раді Євросоюзу перейшло до Мадрида, - ред.) наполягав, аби у заяві йшлося про “гуманітарну паузу" в однині. Потім іспанець використав свою згоду на “паузи” у додатковому параграфі про мирну конференцію, повідомили ті самі джерела.

Politico зазначає, що Мадрид провів мирну конференцію з питань Близького Сходу в 1991 році й, можливо, прагне повернутися до своєї історичної ролі. Останніми днями Санчес виділився серед лідерів ЄС, закликавши до “перемир'я” у війні між Ізраїлем та Хамасом.

Нагадаємо, у Брюсселі вчора розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, в ході якої глави держав та урядів країн ЄС розглянуть найважливіші питання зовнішньої політики та пропозиції Єврокомісії з перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки. 

Такий перегляд, зокрема, передбачає створення спеціального Українського фонду в розмірі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки для надання Україні негайної фінансової допомоги, а також для підтримки проєктів її відродження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies