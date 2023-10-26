У Конгресі є певне розуміння, що Джонсон не буде блокувати допомогу Україні, - Гербст

Джон Гербст зазначив, що Джонсон наполягає на ретельному нагляді за допомогою від США Україні.

У Конгресі США є певне розуміння, що спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон, не буде блокувати допомогу для України.

Про це розповів експосол США в Україні Джон Гербст у коментарі Суспільному.

"Джонсон тісно співпрацював з експрезидентом Трампом. І він не завжди голосував "ЗА" нові пакети допомоги для України для боротьби з агресією РФ. Водночас він є фахівцем у питаннях безпеки США та американського оборонного бюджету. Важливим є той факт, що конгресвумен Еліз Стефанік із Нью-Йорка, яка голосує за тих, хто розуміє небезпеку Росії для США та підтримує допомогу Україні, відгукувалася про нього дуже схвально. Тому, я думаю що у Конгресі є певне розуміння, що він не буде блокувати допомогу Україні", - сказав Гербст.

Він зазначив, що пакет на 106 млрд доларів для підтримки України та Ізраїлю, який запропонував Байден, має значну підтримку в Конгресі та адміністрації президента.

На думку експосла, цей пакет підтримують 60% населення США.

"Я вважаю, що напад ХАМАС на Ізраїль нагадує всім у Сполучених Штатах, що насправді у нас багато ворогів. Тож я думаю, що зараз в України є хороший шанс, що цей пакет підтримають. Проте багато залежить від спікера Майка Джонсона", - зауважив колишній посол США в Україні.

Він додав, що Джонсон наполягає на ретельному нагляді за допомогою від США Україні.

"Джонсон говорить про ретельніший нагляд за нашою допомогою. Я думаю, що всіх влаштують його пропозиції, включно з урядом України. Якщо ж він буде пропонувати скорочення будь-якої допомоги — це уже буде проблемою. Тож треба трохи почекати й ми побачимо. Але я сприймаю його слова, як обнадійливі. Хоча знову ж таки, ми не можемо бути певними в цьому", - наголосив Гербст.

Також експосол додав, що було б непогано, якби цього року схвалили продовження лендлізу для України.

“Справжня проблема наразі стосується скоріше наших бюджетних асигнувань на підтримку України", - підсумував Джон Гербст.

Як раніше повідомлялось, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що підтримає збільшення допомоги Україні, але на "умовах".

Нагадаємо, вчора республіканці Палати представників Конгресу США обрали новим спікером конгресмена Майка Джонсона. За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса – 209.

Президент США Джо Байден привітав Майка Джонсона з обранням спікером Палати представників Конгресу США.