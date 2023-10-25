Конгресмен Майк Джонсон обраний новим спікером Палати представників

Республіканці Палати представників Конгресу США обрали новим спікером конгресмена Майка Джонсона.

Про це повідомляє CNN.

За Джонсона віддали 220 голосів, за демократа Хакіма Джеффріса – 209.

Джонсона одностайно підтримала Республіканська партія, один республіканець, Ван Орден, був відсутній на голосуванні.

Зазначається, що Джонсон активно підтримував експрезидента Дональда Трампа і був ключовою фігурою в Конгресі в невдалих спробах скасувати вибори 2020 року.

Вчора стало відомо, що представник республіканської партії Том Еммер вибув із числа претендентів на посаду спікера Палати представників США. Проти кандидатури Еммера за зачиненими дверима проголосували 26 республіканців, а також виступив Дональд Трамп.

На початку голосувань за номінацію змагались дев'ятеро кандидатів. Деякі конкуренти Еммера самі знімали свої кандидатури, також у кожному раунді голосування кандидат, який набрав найменше голосів, вибував з перегонів.

Попереднього спікера Кевіна Маккарті Конгрес відправив у відставку 3 жовтня.

Нагадаємо, 20 жовтня республіканці проголосували за відмову від конгресмена Джима Джордана як свого кандидата на посаду спікера Палати представників. Перед тим соратник Трампа Джордан не зміг стати спікером під час третього туру голосування.