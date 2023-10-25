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Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу

Голодомор був заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним.

Парламент Уельсу визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: twitter/ Yvan Baker ‏

Парламент Уельсу у понеділок ухвалив заяву, якою визнав Голодомор 1932-33 рр. в Україні геноцидом українського народу. Про це повідомило посольство України у Великій Британії в соцмережі Х.

«Ми вдячні Senedd за визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом, вчиненим проти українців. Це важлива віха у відновленні історичної справедливості та підвищенні обізнаності про мільйони невинних жертв», – йдеться у повідомленні Посольства.

Зокрема, на сайті парламенту Уельсу зазначається, що «Голодомор був заздалегідь спланованим злочином, вчиненим і очолюваним Сталіним та радянським урядом проти народу України, розглядає Голодомор як акт геноциду і продовжує підтримувати народ України, який протистоїть незаконній війні, розв'язаній Путіним».

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій назвала Голодомор актом геноциду, спрямованим на знищення української нації.

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