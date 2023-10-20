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Джордан знову провалив голосування на посаду спікера Палати представників США

Це вже третя спроба республіканця.

Джордан знову провалив голосування на посаду спікера Палати представників США
Фото: EPA/UPG

Соратник Трампа Джим Джордан знову не зміг стати спікером під час третього туру голосування. Про це повідомляє CNN.

Кандидатуру республіканця не підтримали 25 однопартійців (22 минулого разу) – він набрав 194 голоси з 217 необхідних (199 минулого разу).

Однак, Джим Джордан сказав, що не відступає навіть після того, як 25 республіканців – найбільше на сьогоднішній день – проголосували проти нього під час голосування третього спікера.

«Ви, хлопці, сказали, що ми втратимо від 15 до 30, – сказав він, – Ми втратили лише пару, у нас була пара тих, хто пропустив голосування».

Джордан додав, що продовжуватиме намагатися отримати більше голосів.

Джим Джордан заявляв, що не буде намагатись втретє отримати посаду спікера Палати представників США. Він підтримує план надання додаткових повноважень тимчасовому спікеру Палати представників.

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