Після знищення Хамасу в Газі буде новий режим безпеки, – Галант

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант на засіданні комітету з питань закордонних справ і оборони Кнесету в Тель-Авіві повідомив, що нинішня війна включатиме три фази, остання з яких – створення нового режиму безпеки в секторі Гази, –повідомляє The Times of Israel.

"Третім кроком буде створення нового режиму безпеки в секторі Гази, зняття з Ізраїлю відповідальності за повсякденне життя в секторі Газа і створення нової реальності безпеки для громадян Ізраїлю і жителів (території навколо Гази)", – ідеться у зверненні міністра оборони.

За словами Галанта, Ізраїль знаходиться в першій фазі війни, в якій відбувається військова кампанія з (авіаударами), а пізніше з (наземними) маневрами з метою знищення бойовиків і пошкодження інфраструктури, щоб перемогти і знищити ХАМАС.

"Другим етапом буде продовження бойових дій, але з меншою інтенсивністю, оскільки війська працюватимуть над "ліквідацією осередків опору", – зазначив міністр.

А вже на третьому етапі передбачається створення нового режиму безпеки в секторі Гази.

Нагадаємо, Ізраїль не планує підтримувати контроль над цивільним населенням у Газі після війни проти бойовиків ХАМАСу.