Румунія встановить на кордоні з Україною антидронові системи проти російських атак

Після низки інцидентів з падінням уламків дронів, якими РФ атакує південь України, на території Румунії буде встановлено новітню антидронову систему. Про це пише портал HotNews.ro.

Незабаром Румунія матиме нову технологію боротьби з безпілотниками від кількох держав, яка буде встановлена на кордоні з Україною. Це найефективніша система боротьби з безпілотниками в Європі для захисту від атак Росії, – повідомили урядові джерела.

За даними джерел, за згодою НАТО найближчим часом будуть укладені угоди між урядами кількох країн.

Крім того, під час зустрічі в Києві прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Румунія та Україна матимуть "новий підхід" для запобігання нападам Росії на стратегічну інфраструктуру України на кордоні з Румунією.

Нагадаємо, у Румунії завершили розслідування щодо падіння уламків російських безпілотників на румунську територію. Там заявили, що безпілотники були уражені засобами протиповітряної оборони України під час атак на порт Ізмаїл, а їхні уламки упали випадково на територію Румунії.