Після хвилі погроз про замінування у Франції арештували 18 осіб

Щонайменше 18 осіб арештували у Франції після хвилі повідомлень про можливі теракти, пише BBC.

Цілями можливих атак стали Версальський палац, Лувр, а також школи, аеропорти та лікарні.

Влада каже, що за повідомленнями про напади стоять переважно неповнолітні. Погрози прозвучали на тлі загострення напруженості у Франції після того, як минулого тижня джихадист зарізав в школі північного міста Аррас вчителя Домініка Бернара. Підозрюваний, колишній учень освітнього закладу, є росіянином чеченського походження. Після вбивства у країні оголосили найвищий рівень антитерористичної готовності.

Версальський палац евакуйовували чотири рази цього тижня, тоді з Лувру у Парижі минулої суботи вивели тисячі відвідувачів.

Низка регіональних аеропортів були евакуйовані в середу, зокрема у Лілі, Нанті, Ніцці й Тулузі. Вчора погрози отримали 11 аеропортів.

Школи також стали мішенями. У четвер тільки в районі Тулузи було евакуйовано шість середніх шкіл.

Погрози про бомби надсилали телефоном чи електронною поштою, через веб-сайт для прямого надсилання текстових повідомлень поліцейським, а також через офіційні акаунти поліції в соціальних мережах. Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті попередив “маленьких жартівників”, що вони будуть “їх знайдуть та покарають”. Париж використовує IP-адреси та номери телефонів, щоб ідентифікувати винних. Фальшива погроза вибуху є злочином у Франції, який передбачає до трьох років ув’язнення та штраф у розмірі 45 тисяч євро.

Нагадаємо, очільник Національної прокуратури Франції з питань тероризму Жан-Франсуа Рікар повідомив, що проти підозрюваного у вбивсті вчителя офіційно відкрито справу. Відомо, що 20-річний чоловік, відомий як Мохаммед М, присягнув на вірність угрупованню “Ісламська держава”.