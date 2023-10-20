Президент США засудив дії ХАМАС і Путіна: обидва хочуть знищити сусідню демократію

Безкарність терористів та диктаторів приносить ще більше хаосу, смерті та руйнувань.

Президент США Джо Байден вважає, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення РФ в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви.

Про це американський лідер заявив у своєму зверненні.

"Хамас і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію", – заявив американський президент.

На думку Байдена, конфлікти можуть здаватися далекими та незначними для Америки. Але забезпечення успіху Ізраїлю та України життєво важливе для національної безпеки Америки.

"Історія навчила нас тому, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більший хаос, смерть і руйнування", – наголосив президент США.

Тому, якщо Сполучені Штати не допоможуть "зупинити апетит Путіна до влади та контролю в Україні", він перейде до інших вторгнень, наприклад, у Польщі чи країнах Балтії.

Байден додав, підтримка Ізраїлю – це частина мети США "побудувати найкраще майбутнє для Близького Сходу". Притягуючи ХАМАС до відповідальності за терористичні атаки, Байден каже, що США можуть допомогти запобігти розростанню конфліктів у регіоні в майбутньому.

"Американські союзи – це те, що забезпечує безпеку нас, Америки. Американські цінності – це те, що робить нас партнером, з яким інші країни хочуть працювати. Наражати все це на ризик, якщо ми підемо з України, якщо ми повернемося спиною до Ізраїлю – це просто не варте того", – сказав Байден.

Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня за київським часом президент США Джо Байден звернувся до американців зі спеціальною промовою щодо атаки ХАМАСа на Ізраїль та російської війни в Україні.

Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 млрд доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.