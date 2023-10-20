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Президент США засудив дії ХАМАС і Путіна: обидва хочуть знищити сусідню демократію

Безкарність терористів та диктаторів приносить ще більше хаосу, смерті та руйнувань.

Президент США засудив дії ХАМАС і Путіна: обидва хочуть знищити сусідню демократію
Президент США Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден вважає, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення РФ в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви.

Про це американський лідер заявив у своєму зверненні.

"Хамас і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію", – заявив американський президент.

На думку Байдена, конфлікти можуть здаватися далекими та незначними для Америки. Але забезпечення успіху Ізраїлю та України життєво важливе для національної безпеки Америки.

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"Історія навчила нас тому, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більший хаос, смерть і руйнування", – наголосив президент США.

Тому, якщо Сполучені Штати не допоможуть "зупинити апетит Путіна до влади та контролю в Україні", він перейде до інших вторгнень, наприклад, у Польщі чи країнах Балтії.

Байден додав, підтримка Ізраїлю – це частина мети США "побудувати найкраще майбутнє для Близького Сходу". Притягуючи ХАМАС до відповідальності за терористичні атаки, Байден каже, що США можуть допомогти запобігти розростанню конфліктів у регіоні в майбутньому.

"Американські союзи – це те, що забезпечує безпеку нас, Америки. Американські цінності – це те, що робить нас партнером, з яким інші країни хочуть працювати. Наражати все це на ризик, якщо ми підемо з України, якщо ми повернемося спиною до Ізраїлю – це просто не варте того", – сказав Байден.

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Нагадаємо, в ніч на 20 жовтня за київським часом президент США Джо Байден звернувся до американців зі спеціальною промовою щодо атаки ХАМАСа на Ізраїль та російської війни в Україні.

Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 млрд доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

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